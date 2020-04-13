新加坡總理夫人修Errrr貼文謝台灣 外交部重申台星友好

台灣援贈新加坡口罩，新加坡總理夫人何晶臉書轉發相關報導，還發文「Errrr...（呃...）」，引發台星網友論戰。何晶今已修改文字，感謝來自台灣的協助，並呼籲大家停止在網路互相攻擊。

我外交部稍早回應，已注意到新加坡總理夫人更新臉書貼文，對此不再評論。

外交部發言人歐江安說，我方謹重申，台星關係長遠深厚，不論政府或民間的關係都相當密切，兩國政府也極為珍惜此特殊的友誼。兩國政府間將基於長久情誼，持續深化關係。外交部也呼籲國人，珍惜台星兩國得來不易的情誼。