氣炸鍋蒸口罩鬧笑話 葉毓蘭：再犯錯就辭職

國民黨立委葉毓蘭日前自爆氣炸鍋「蒸」口罩引發外界熱議。事後她透過通訊軟體向黨團成員表示，犯錯就是要虛心檢討，若再犯錯就會辭職，不會連累國民黨，她受的教育就是知恥近乎勇。

國民黨不分區立委接連爆出爭議，黨中央也著手研議建立不分區考核機制。葉毓蘭事後在國民黨立委群組表達，已在辦公室開會檢討，經過一夜的思考，她覺得自己犯錯誤就要虛心檢討，若真的表現太差，成為害群之馬，她會知所進退。

而幾位國民黨籍也紛紛對葉毓蘭打氣，要她不要給自己太大的壓力；葉毓蘭也說，她已告訴幕僚，只要再一次犯錯，「我就辭職，不會連累本黨」。她謝謝大家的鼓勵與加油，自己接受的教育就是知恥近乎勇，並請國民黨務必要團結對外。