朱立倫與417眼鏡行公益合作 募集20萬副免費老花眼鏡
由國民黨前主席朱立倫創辦的銀光未來創新協會串連全台七縣市，兩年間匯集各界資源，在未占政府的預算下募集417家眼鏡行響應免費老花眼鏡，目前突破20萬人大關，讓65歲以上的長者獲專業驗光及老花眼鏡。以新北市為例，長輩眼睛受檢率從1%大幅拉升到27％。
朱立倫日前在臉書提到，台灣從2018年正式邁入高齡社會，他以「銀光未來創新協會」創辦人身份，前往各縣市每個角落，探索台灣未來面臨的各項社會衝擊，並邀請各界一起參與台灣社會公益、瞭解不同時代記憶，找尋世代問題解方。
朱立倫辦公室指出，朱立倫未來將擴大力度，走訪各地，拉長時間深度聆聽，以公共政策制定規格，透過銀光協會平台，真實反應基層聲音，號召各界關注世代議題。
朱立倫說，這兩年感謝無名氏朋友及社會愛心捐款，加上公益眼鏡行、驗光師公會、眼醫師公會的努力，已有20萬人驗光配好免費老花眼鏡，被地方政府列為重要政策，目前與新北、宜蘭、雲林、台東四縣市政府合作，另外與台北、桃園、屏東個別公益眼鏡行合作。
全國驗光師公會理事長張彼得提到，許多敬老眼鏡行意外變成另類的「銀髮俱樂部」。他舉例，眼鏡不只是一次性配完，還有後續微調，長輩平日路過也都會進來聊天，讓敬老眼鏡行成為平日好友互相聯繫的平台。他說，因為疫情衝擊，長輩很多地方不能去，戴著口罩來眼鏡行解悶，相信這417家眼鏡行都會非常歡迎。
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