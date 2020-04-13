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「呃」惹議 新加坡總理夫人回應了：原諒錯誤啦！

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
圖取自何晶臉書
圖取自何晶臉書

新加坡總理夫人何晶11日對台灣援贈口罩一事，在臉書寫下「呃」評論，似乎對此並不領情，掀起新加坡、台灣兩地網友論戰。何晶今中午在臉書重新編輯該則貼文，感謝台灣朋友所做的一切，並呼籲大家停止在網路互相攻擊。

何晶在「呃」貼文補充表示，「對所有我們的朋友以及台灣的朋友，非常感謝你們所做的一切，也請了解我永遠感激。」大家都知道，生活在同一個世界，她非常感謝每一位伸出援手、提出建議指引，盡力協助的人，「僅管有時成功、有時失敗」。

何晶也表示，無論這些真誠的努力和想法為成功或失敗，她會永遠珍惜。「至於錯誤，也原諒啦！（And mistakes? Also forgiven, lah!）」何晶也不忘在文中繼續寫到，「與此同時，呃……」（Meanwhile, errrrr .....）。

至於「錯誤」是否意有所指，何晶並未多做說明，僅呼籲大家停止在網路互相攻擊，大家應該擊敗的冠狀病毒，不是對單一個人、國家對國家、國旗對國旗，當大家團結起來，這一個小錯誤（bug）就能被擊敗，她也呼籲大家做該做的事情，保持距離、注意安全。

國旗 新加坡

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