廢死是國人共識？ 洪孟楷追問法務部：誰的目標

立法院司法及法制委員會今就司改國是會議決議進度，請司法院秘書長林輝煌和法務部長蔡清祥列席報告，死刑議題再被挑起。立委洪孟楷質疑，高達八成民意反對的廢死，但法務部卻稱「廢死是國人的共識」，還說「長期推動廢死是法務部的立場」，這與法務部對通姦是否除罪的看法迥異，數度詢問「廢死是誰的共識？」。

立委葉毓蘭先以華山大草原命案改判為例，質疑台灣的司法判決反覆，要民眾怎麼信任司法？林輝煌回答「這是法官個案的判斷，司法行政不便說明」，葉女答「我想你也是這說」，她認為司法改革要給人民一個可以信任司法的理由。

葉毓蘭質疑司法的公信力是否建立在公平正義的審判？她舉台北市前議員謝明達涉賄案為例，指檢察總長的非常上訴遭最高法院駁回，檢察總長認為本案自2000年起至判決超過17年，一、二、更審三次都認定謝有罪，但最高法院前年未經言詞辯論，也沒有新事實或新證據，只憑書面審酌就認定謝無罪，認為違反經驗法則。

葉女再以華山分屍案為例，指一審已充分考量事證，認定凶手陳伯謙是在警方發覺他涉案後才承認犯罪，與自首要件不符，並以他「極端惡劣、泯滅人性」而派死刑，但「二審卻作完全相反的認定」。

葉菊蘭詢問司法院，本案從「得減（刑）」變成「必減」，有新事證嗎？

根據ＴＶＢＳ與司法院自辦的「民眾對司法改革的信心」調查，分別有61％和66.2％顯示沒信心，而遠見雜誌、ＴＶＢＳ、司法院自辦和中正大學關於「司法能夠維護社會公平與正義？、或「法官判決公正性？」的調查，分數也多僅二、三成。葉毓蘭認為現行死刑量刑像月亮，初一、十五不一樣，未來還要推國民法官制度，國民法官又如何上手？

此外，民間反對廢除死刑的聲浪約八成，死囚翁仁賢4月1日伏法，但廢死聯盟嗆退出法務部逐步廢除死刑研究推動小組，葉毓蘭問蔡清祥「廢死聯盟為什麼要退出這個小組？」蔡說小組運作正常，至於「有沒有問題，見仁見智」，法務部尊重，也要端視社會、國家的走向。

大法官正受理通姦罪釋憲，洪孟楷詢問蔡清祥「國人對通姦除罪的民意為何？」，蔡答「感覺主張除罪的似乎比較多一點」，洪聽了「哦！」一聲，並表示自己看到的資料，大部分的國人都認為通姦罪有一定的價值在，支持的多。蔡清祥說，法務部認為通姦罪未違憲，尊重各方的意見，依法行政。

洪孟楷將焦點再轉回死刑，他表示法務部對通姦除罪「沒有立場」，卻對高達八成民意反對的廢死稱「廢死是國人的共識」，還說「長期推動廢死是法務部的立場」，他認為不該有雙重標準。

蔡清祥說「國人對逐步廢除死刑有共識」，洪孟楷立刻回「即使連這樣也沒共識！」。洪問「逐步廢死是誰的目標？」，蔡答「從國民黨時代...」，洪批「不要再拉國民黨當執政黨的剎車皮或墊背」，並說「即使國民黨曾提出，也早就被反對、經民意洗禮，如果國民黨有這樣的目標，現在在野？」。

洪孟楷說，既然法務部對通姦除罪沒有立場，所有的議題、法令法務部也應一體適用，法令怎麼規定就怎麼執行。