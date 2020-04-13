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民進黨黨職改選 三強爭霸

聯合晚報 / 記者丘采薇／台北報導
民進黨黨職改選，今天起開放登記。 圖／聯合報系資料照片
民進黨黨職改選，今天起開放登記。 圖／聯合報系資料照片

民進黨的黨職改選將於5月24日登場，今天起開放登記，黨內預估將形成新潮流系、正國會及海派三強爭霸，但派系彼此也互相合作。海派在高雄市支持立委趙天麟、新北市推市議員何博文及台北市王孝維，正國會在台中市力挺市議員李天生及台南市推出陳世輝，新系則在高雄市支持被歸為「菊系」的高閔琳。

年初大選過後，民進黨派系板塊起了微妙變化，由三立電視台董事長林崑海領導的海派日漸壯大，成為崛起最快的團體；過去新系獨大，但隨著行政院長蘇貞昌地位穩固，蘇系影響力日增，加上立法院長游錫堃及交通部長林佳龍領導的「正國會」壯大，另有英系占據一方，黨內派系結構不但沒有式微，反而更加錯綜複雜。

這次各派系在地方黨部選舉，視情況合作，可能會打破「新蘇系」與「非新蘇系」結盟的刻板印象。例如新系預計於2022年推出立法院副院長蔡其昌參選台中市長，但新系這次在台中市不推人參選主委，團結支持李天生，盼促成大局。台南市方面，新系也尊重無派系的市長黃偉哲自推選舉幹部潘新傳，對決正國會陳世輝，不另推人選。

這次插旗最多的海派，分別在台北市、新北市及高雄市都有人選。台北市方面，前市議員王孝維獲得前台北市黨部主委黃承國支持，將力戰「綠色友誼連線」推出的前立委薛凌。黨內人士預估，王孝維可望獲得海派支持，但薛凌家族基層實力雄厚，再加上薛凌之子是現任立委何志偉，將看雙方如何迎戰。

新北市方面，原屬正國會的主委余天已兩屆任滿，海派推出的何博文獲「非新蘇系」全面支持，但黨內仍在觀察蘇系是否自推人選，此事也攸關立委蘇巧慧是否布局2022年新北市長選舉。桃園市狀況單純，可望由市議員張火爐爭取連任。

此外，最近新冠肺炎疫情仍未趨緩，全國地方黨部面臨找不到場地舉辦投票的問題，是否延期也成為討論項目之一。民進黨主席卓榮泰日前表示，盡量找空曠場地，可能搭帳篷舉行，將於4月底、5月初做最後決定。

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