市長選舉前哨戰 民進黨台南市黨部主委2人領表

關於「民主」，我之前和馬來西亞臉友分享過不要太高估「兩黨（線）制」和「政黨輪替」，同樣的道理在這裡不厭其煩地和台灣臉友再分享一次。在一個正常民主國家／社會，在不受外力威脅的情況下，多可以自然發展出兩黨／多黨制，然後讓不同的意識形態輪替執政，如左派右派，以達到政治上的平衡，和經濟上的自我修正，如英國美國都是如此。馬來西亞，新加坡，台灣，都沒有這樣的客觀條件。

2020-04-13 13:33