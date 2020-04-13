市長選舉前哨戰 民進黨台南市黨部主委2人領表
民進黨台南市黨部主委選舉上午展開登記，黨部表示，目前只有潘新傳與陳世輝兩人領表，尚未有人登記。
民進黨台南市黨部主委之戰，被政界形容是兩年後黨內台南市長之爭的前哨戰。
陳世輝自稱屬於正國會，潘新傳雖強調無派系，但被歸為市長黃偉哲人馬。政界人士表示，一年多前民進黨台南市長初選被認為是歷年來最激烈的初選，而這次台南市黨部主委選舉，登記前煙硝味已四起，也被認為是最激烈的市黨部主委之爭。
一般認為，潘新傳有市長的挹注，資源較豐富，但是陳世輝戰力十足，不斷猛打地下市長、賄選選等議題，但是對手都冷處理。
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