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何晶「Errr」引論戰 王定宇：請理智星國人出聲
新加坡總理夫人何晶對台灣援贈口罩一事，在臉書寫下「呃」評論，引發台灣與新加玻網友論戰。民進黨立委王定宇今天在臉書貼文提到，台灣用理智和事實回覆「Errr」、「頭疼的是哪一國政府？」「請理智星國人該出聲。」
王定宇整理事件緣由，指出謠言是台灣政府有劫持新加坡在台二個機組嗎？有攔下禁止出口前的新加坡訂單嗎？王說，根據經濟部公告，事實是廠商在1月24日以前接到的口罩訂單是可以出口的。星國粉專文中所指「口罩原定農曆年後運回星國，但被劫持…」明顯與事實不符。
王定宇說，第二個事實，星國二條生產機組，早在2月初移回新加坡，台灣廠商還以遠距方式協助運轉。希望新加坡理智的聲音出現，不要讓親中共的人製造彼此的紛爭，台灣的戰鬥力不弱，只是不想用在朋友身上。
王定宇提到，目前援助的口罩，是星國政府提出需求的，部份星國人士的言論，不論是出自被錯誤訊息誤導、或是本身就有惡意，台灣人不只是委屈，更多的是憤怒，希望理性的新加坡的朋友，根據事實做出正面的動作。
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