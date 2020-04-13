參謀總長黃曙光等人宣誓就職 讓正副總統防疫關頭同台

蔡英文總統今主持「新任國防部參謀本部參謀總長、最高法院院長及總統府副秘書長宣誓典禮」，一月就上任的參謀總長黃曙光、月初甫交接的最高法院院長吳燦，及總統府副秘書長李俊俋今都在蔡英文與副總統陳建仁見證下宣誓。

前任參謀總長沈一鳴上將意外於0102黑鷹事件離世後，原海軍司令黃曙光1月接任總長一職。黃曙光在2016年6月由海軍副司令升為司令，也是蔡英文任內晉升的首位上將，接掌海軍近4年，一手主導國造潛艦計畫。胞妹為台北市副市長黃珊珊。

而最高法院院長鄭玉山退休，蔡英文月初特任最高法院庭長吳燦為新任院長，同時也創下最高法院庭長直升院長的第一人。

李俊俋則是立委轉任副秘書長，過去歷任嘉義市副市長、考試院銓敘部政務次長、總統府國策顧問兼憲改辦公室主任，並擔任第8與第9屆立法委員，總統府稱其學、經歷豐富，對於各項公共政策、政府行政與立法事務都有深入的了解，希望借重長才，襄助總統在國政工作上的推動。