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跟蹤騷擾防制法 徐國勇：政院版草案半年內出爐

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
立法院內政委員會今進行「跟蹤騷擾防制法」、「糾纏行為防制法」草案詢答。記者鄭媁／攝影
立法院內政委員會今進行「跟蹤騷擾防制法」、「糾纏行為防制法」草案詢答。記者鄭媁／攝影

立法院內政委員會今審查立委提案「跟蹤騷擾防制法」、「糾纏行為防制法」草案。內政部徐國勇表示，行政院版正在討論中，針對跟蹤騷擾行為態樣定義以及條文細節等，仍要與相關機關協商，希望能制定得更周全，政院版草案預計半年內出爐。

內政部表示，由於各提案立委版本尚有諸多待解決之處，包括未賦予員警調查權限、適用範圍可能與家暴法等現行法令重疊、對病態行為人未納入心理諮商措施、跟騷態樣模糊難認定等窒礙難行之處，盼持續聽取各界意見，盤整相關機關現有資源，研議草案可行性。

內政部指出，跟騷法通過施行後，警察機關主責跟騷案件的防制，將大幅影響一般警力維護治安的量能，可能對其他警政工作產生衝擊；且案件具高度價值判斷與權衡的複雜性，具體個案處理也需專業知能及經驗，需要相當時日加強對執行人員進行完善教育訓練。

徐國勇說，此法確實有制定必要，但在量能上必須更慎重。半年內會完成立法前置作業，提出院版草案。刑事局長黃明昭說，警政署已有初步條文，當時會議有召集法務部、教育部及衛福部等，針對病態行為由誰認定等部分內容，仍要繼續討論。

民進黨立委羅美玲質詢時詢問，記者跟拍讓當事人主觀感到不舒服，是否會影響媒體第四權？徐國勇說，業務上的正當行為，不會影響媒體，民主國家的新聞自由，制定此法也不會侵害記者採訪權。

徐國勇 內政部 行政院

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