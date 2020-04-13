民進黨台北市黨部主委改選 暫無人領表

民進黨地方黨部5月改選，牽動2022地方縣市長布局，民進黨台北市黨部主委陳正德不續任，針對新的主委人選，今天開放領表登記，前台北市議員王孝維、前立委薛林的對決呼聲高，但截至今天上午10點，主委部分暫無人領表。

王孝維之前拚市議員連任失利，這次獲海派、正國會支持，捲土重來拚黨部主委，綠色友誼連線的前立委薛凌，同樣來勢洶洶，讓台北市黨部選舉格外有看頭。

民進黨台北市黨部主委陳正德表示，今天起至17日止，開始登記領表，第一天領表比較多，可能倒數幾天才會登記，截至今天上午10點，全代會領表有3位，市代會領表有6位，主委部分暫無人領表，但領表不一定是本人，所以也不知最後誰會登記。

至於受疫情影響，恐影響投票地點及時間，陳正德指出，目前仍照程序走，已有相關備案，但仍視疫情發展，預計4月底或5月初才會定調。

對於何時領表登記？王孝維受訪表示，一定會去領表，但目前內部還在開會，才能決定領表時間。