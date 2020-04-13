星國總理夫人何晶「呃」引網友論戰 他喊話冷靜別中計

新加坡總理夫人何晶以「Errrr(呃)」回應台灣捐贈新加坡口罩引發許多人不滿，甚至兩國已在網路掀起論戰，對此資深媒體人鍾年晃呼籲，放下情緒，千萬不要中計。

鍾年晃在臉書上發文表示，許多人對何晶表達台捐贈口罩的態度，有種「熱臉貼人冷屁股」的不爽，甚至文章底下已有網友留下較不理性的言語。不過他認為，何晶對此可能有些誤解，所以對我國捐贈口罩才會有個人情緒。

鍾年晃說，何晶雖是總理夫人但她並非正式官銜，也不能代表星國政府的態度，而臉書的留言許多較有情緒的字眼，並非完全來自於台灣或是新加坡的人民，可能還有其他地區的網友，呼籲大家千萬別中計。

鍾提到，台灣與新加坡雖沒有邦交但互動相當密切，而我國捐贈口罩主要是協助第一線的醫療人員並非達官顯貴，台灣面對外交處境艱難上，對外關係必須利用每一次機會點點滴滴累積成果，因此他呼籲大家，「別讓一時情緒破壞好不容易累積的互信」。

另外昨（12日）外交部聲明也說，台星關係長遠深厚，兩國政府極為珍惜此特殊的友誼，而兩國雙邊政策也以政府發言為主，不會將受到任何個人發言影響，也呼籲國人，珍惜台星兩國得來不易的情誼。