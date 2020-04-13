羅智強媽媽誤會他接「革命院」院長 提醒別把命玩掉

國民黨革命實踐研究院院長羅智強日前拋出財務三支箭，不支薪、捐80萬以及募款1000萬。他今天接受廣播專訪表示，接下來要推「未來沙龍」，找學者專家與年輕人針對「後新冠時期」來座談。羅笑說，媽媽問他接什麼「革命院」院長，不要把自己的命都玩掉，他保證一定會把命顧好。

羅智強表示，革實院光是今年一到四月的活動費就花了十幾萬，他捐地80萬只是杯水車薪。他說，現在募款對國民黨來說雖然是高難度，但已經慢慢有一些捐款進來了，他也正在建立新的線上捐款系統因應。

「現在的國民黨比1949年的國共戰敗還慘」，羅智強表示，歷經兩次總統大選敗選到薪水發不出來，但他卻認為什麼都沒有對國民黨來說比較好，這樣才能找到力量從谷底爬起。他說，沒黨產不是壞事，過去民進黨也曾山窮水盡，對上家大業大的國民黨還不是打下來了。

羅智強說，過去前主席吳伯雄、連戰和馬英九都是革實院培育出來的。他談到未來如何計劃培養年輕人，首要之務就是讓革實院重新動起來，除了他拋出的第一波三支箭外，第二波就是要推動未來沙龍，第一階段會以「後新冠時期」為主題，談對社會經濟的影響。

羅智強說，未來沙龍是一個小型的客廳會，每次十個人、每天固定舉辦的帶狀節目。不過疫情當前不能舉辦大型聚會，所以目前會找三到五個人與談，他會擔任主持人的角色，另外再找年輕人提問，還有二到三位的學者專家以政務官。

不過對於時下年輕人都不太喜歡國民黨，羅智強說，他正在找方法讓年輕人了解國民黨，十個裡面有八個不喜歡、一個不在乎，但至少還有一個喜歡。可以從找一至三個學生來上節目聊天，進階三個到五個，最後從30個到50個甚至100個，慢慢擴散出去，讓革實院動起來。