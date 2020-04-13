【重磅快評】台灣在乎台星友誼？何晶一字讓大氣球消風

新加坡總理夫人何晶11日在個人臉書上寫下「Errrr...」（呃...），底下轉貼有關台灣捐贈口罩給新加坡的報導。這短短的一字卻如深水炸彈引爆台星二地網友論戰，大批台灣網友立刻「出征」到何晶臉書，短短一天竟高達一萬多則留言，當中不乏謾罵、譏諷的言論，讓外交部急著呼籲國人要珍惜台星之間的友誼，大有滅火的意味。

對比蔡英文總統日前親自宣布要捐贈一千萬個口罩給疫情嚴重國家，隨後又追加六百萬個給新南向國家，宣布國家口罩隊現在改打「國際盃」的意氣風發，何晶這短短一個字，猶如一根短針瞬間讓這個大氣球「消風」。

至於何晶會有這種「不領情」的突梯反應？原來一月底新冠肺炎疫情爆發後，政府宣布口罩停止出口一個月，還徵用了口罩工廠，要出口得經專案核准。新加坡新科工程（ST Engg）原本在台有兩條口罩生產線，也因此無法出口到母國。新科工程於是向我政府反映表示機器是新加坡的，產製的口罩不應列入徵用範圍。雖然有專案出口機制，不過顯然障礙頗多，星國在二月底索性將口罩機運回星國，三月初重新投產，這前後就浪費了一、兩個月，更遑論大費周章撤廠所耗費的成本與心力。

原本這只是一段不為人知的宿怨，但蔡政府最近猛打「口罩外交」，當成恩澤廣被地大加宣揚，這段台星間不愉快的往事也因此曝了光。到底蔡政府大撒罩政策是不是撒得一廂情願，尚不得而知，但大批台灣網友已經到何晶臉書瘋狂洗板攻擊。

過去民進黨被指長期縱容網路側翼團體發動網路攻擊及帶風向，不僅與民進黨關係密切的卡神楊蕙如已遭檢方認證養網軍帶風向，副總統當選人賴清德也是網軍攻擊的受害者。但這股歪風在蔡英文大勝後變本加厲，凡是與蔡政府唱反調或是有質疑言論者，都會遭到名為「出征」實為「網路霸凌」的攻擊。

這股「順我者昌、逆我者亡」的網路霸凌歪風之所以壯大，關鍵在執政者也樂見網路側翼團體幫忙帶聲量、帶風向，形成了一股「鍵盤治國」、「小編治國」的民粹之風，行政院副院長陳其邁辦公室主任李懷仁日前還公然在疫情指揮中心直播留言中帶風向、霸凌記者。如今霸凌的對象換成了星國總理夫人，但台星關係是何等重要且敏感，也難怪外交部要急著出面喊話。

但話又說回來，如果台灣真的如此珍惜、在乎台星間的友誼，當初蔡政府的處理就應該更加謹慎、細膩，而不是把朋友都得罪光了，還落得裡外不討好；大撒罩人家還不領情，看在天沒亮就出門排口罩的民眾，能不氣嗎？