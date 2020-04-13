新加坡總理夫人不刪「呃…」 2天分享近百篇文遭質疑「想洗版？」

新冠肺炎肆虐，台灣近日發起「Taiwan can help」的外交運動，捐贈大批口罩等防疫物資至疫情險峻的國家。日前我宣布捐贈100萬個口罩給新南向國家，包括新加坡，但新加坡總理夫人何晶11日卻在臉書轉發此新聞，並寫下「Errrr…（呃…）」的評論，目前該文仍未被刪除，何晶則是轉發近百篇文，網友質疑「是想洗版嗎？」

何晶在臉書轉貼「台灣英語新聞」報導，內容提及台灣將捐贈口罩給新加坡，雖有不少網友對台灣表達感謝，但何晶在該報導發表「呃」的評論，令不少台灣網友大感不滿，引發台星兩地網路論戰。

何晶在今（13）日上午10點左右開始，轉發了22篇其他貼文，且分享時間非常密集，每分鐘都轉貼數篇文章，昨（12）日也分享數十篇文章，兩天累計分享近百篇文章，每篇文章幾乎都可見網友在底下論戰，幾乎都有網友留言「呃…」回嗆，有網友質疑何晶此舉「是想洗版嗎？」

外交部表示，新加坡是台灣的重要國際友人，在各項雙邊議題上密切合作，雙方人民往來也極為密切，政府宣布第二波外援後，也和星國相關單位進行討論；星方初步回應正面，目前雙方尚在積極協調中，若有結果，將會對外說明。

外交部表示，台星關係長遠深厚，不論政府或民間的關係都相當密切，兩國政府也極為珍惜此特殊的友誼；兩國政府間，將基於此長久情誼，持續深化關係，而兩國間的雙邊政策，也將持續以政府發言為主，不會受到任何個人發言影響。