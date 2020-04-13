李天生登記參選台中黨部主委 喊「市長當選議員過半」

民進黨台中市議員李天生今天到民進黨台中市黨部，登記參選中市黨部主委，今天起一連5天可登記參選，李天生說他是拔得頭籌，他表示，市黨部主委責任重大，未來2022台中市面臨重大挑戰，希望民進黨拿回市長執政，議會過半。

李天生登記後也當場發表參選聲明：

黨內各位先進、黨員同志 大家好，

今年初，我們並肩努力打贏了一場聖戰，支持小英總統順利連任，同時守住國會優勢，讓民進黨有機會繼續為台灣這片土地和人民服務，守護台灣的民主和自由。

不過，挑戰接踵而來，不容我們片刻喘息，放眼環顧，位居中部領頭羊地位的台中市，目前市府由藍軍執政，議會席次綠營屈於劣勢，影響所及，讓民進黨無法進一步擴增版圖，施展抱負。

更嚴重的警訊是，這次選戰結果，雖然民進黨贏得總統及國會選舉，但是不分區立委由18席減為13席，政黨票流失近56萬票，台中市也沒有倖免，民進黨得票數54萬0803票，輸給國民黨55萬6865票，充分顯示我們是處在艱困地區，因此大家不該沈浸在勝利喜悅之中，反而應該戒慎恐懼，挺身向前，大力扭轉頹勢。

2022年地方大選，將是我們全體黨員同志面臨的嚴苛挑戰，如何凝聚向心力、加強組訓、培養基層幹部人選、布局選戰，贏取勝利的冠冕，是台中市黨部無法迴避的責任和重擔，黨部主委更是扮演關鍵的角色。

天生受到民進黨的栽培和提拔，一步一腳印，長期奔走基層，熱誠服務鄉親，爭取廣大民眾的認同和支持，為民進黨開彊闢土，同時有幸擔任一屆縣議員、三屆市議員、三任黨團總召及2020年小英競選總部決策委會總協調，在這些歷練下，已經成功武裝自已，願意接受更嚴厲的挑戰。