疫情反彈？大陸昨新增確診破百 創近五周以來新高

在美國的中國留學生第一批返中包機終於起飛，有網友稱11日在紐約機場拍到中國小留學生等候包機回國。南方航空方面消息透露，紐約當地時間11日一架臨時客運航班從紐約甘迺迪機場出發飛往廣州白雲國際機場；舊金山11日也有飛往上海浦東國際機場的外交部包機。

2020-04-12 18:32