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疫情反彈？大陸昨新增確診破百 創近五周以來新高

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸新增確診又破百，創近五周以來新高。新華社
大陸新增確診又破百，創近五周以來新高。新華社

據大陸官方通報，大陸過去一日新增108人確診感染新冠肺炎，是近5周以來單日最多人感染，其中98例是由境外移入，10例是本土感染，分別是黑龍江哈爾濱的7例和廣東的3例，新增死亡病例有2例，都來自湖北。

大陸疫情出現反彈跡象，昨天新增確診病例再度破百，達108例，創3月5日以來新高，絕大多數病例來自境外移入。

新增108例中，98例為境外移入，10例為本土病例（黑龍江7例，廣東3例）；新增死亡病例2例（湖北2例）；新增疑似病例6例，均為境外移入（黑龍江4例，上海2例）。

4月12日，大陸新增無症狀感染者61例，其中境外移入12例；當日轉為確診病例28例（境外移入28例）；當日解除醫學觀察55例（境外移入9例）；尚在醫學觀察無症狀感染者1064例（境外移入307例）。

截至4月12日午夜，大陸現有確診病例1156例（其中重症病例121例），累計治癒出院病例7萬7663例，累計死亡病例3341例，累計確診病例8萬2160例，現有疑似病例72例。累計追蹤到密切接觸者71萬9908人，尚在醫學觀察的密切接觸者9655人。

香港累計確診病例1004例（出院360例，死亡4例），澳門45例（出院13例）。

新冠肺炎 COVID-19

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