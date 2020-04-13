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中職／恢復賽季全球第一 美媒戰報寫5看點

綠營高雄市主委一級戰區 趙天麟、高閔琳對決

聯合報 / 記者王慧瑛蔡孟妤楊濡嘉／高雄即時報導
民進黨高雄市立委趙天麟（右）論述能力出色，且深耕基層，是綠營實力派戰將。本報資料照片
民進黨高雄市立委趙天麟（右）論述能力出色，且深耕基層，是綠營實力派戰將。本報資料照片

民進黨黨職5月24日改選，各地黨部主委及黨代表選舉今天起開放領表登記，因罷免高雄市長投票可能在6月登場，民進黨高雄市黨部主委之爭，被視為很有可看性的一役。菊系支持的高雄市議員高閔琳，將與獲海國會、英派支持的立委趙天麟一較高下，避免被看待為「黨內對打」，刻意淡化派系色彩，雙方對罷韓議題一度擦出火花，派系競合已浮上檯面。

47歲趙天麟是高雄市參選市黨部主委的區域立委第一人，37歲高閔琳則是首位投入民進黨高雄市主委選舉的女性參選人。高雄市有3萬7千多名黨員，趙、高近來勤於拜訪黨內要角及黨員，展現力拚到底的企圖心。

評估這場選舉的勝負關鍵，趙天麟說，適逢防疫，決勝關鍵在於投票率與動員力。高表示，相較於對手，在黨員經營及知名度上，她有待急起直追，不少黨員肯定她的膽識，對勝出有信心。

一名綠營市議員談到，比年輕特質，趙、高差異性不大，論從政資歷條件，趙天麟略勝一籌，高閔琳近來在監督高雄市政府等議題上，創造高聲量，也有助曝光。

有3屆立委資歷的趙天麟，基層實力雄厚。趙不諱言，他與高都有派系標籤，派系具有培養人才的功能，而不是分化彼此的武器，希望這場黨內選舉是君子之爭。

趙強調，他不會被派系框住，選主委是完成政治理想的過程，若當選主委，外界可檢視他的作為。他參選理念是打造更開放、與民眾更貼近的民進黨，帶領黨在下屆議會選舉過半、在高雄重返執政。

「開放黨部」也是趙提出的一大願景，他說，黨部要與人民直接對話，成為屬於基層市民的空間，廣納青年、社會力參與，促成年輕世代與民主前輩充分交流，「我會是世代的橋梁，超越派系並團結黨員」。

高閔琳則說，這場主委選舉是不同世代的理念之爭，由她來開啟世代間的對話，讓基層黨員看到民進黨新的可能性。

高指出，2020年蔡英文總統連任，高雄八席立委全壘打，乍看之下民進黨似乎走出2018年的陰霾，但細究選票結構，發現蔡總統與民進黨獲得的選票有著300萬極大差距，顯示年輕世代對蔡總統的支持，無法完全轉化成為對民進黨的支持，年輕選票不再選擇民進黨，而是流向充滿競爭力與政治動能的新興政黨，值得民進黨正視。

高談到，黨部主委重要工作之一，是穩固黨內的支持基礎，並透過對進步價值的追求與論述主張，爭取年輕世代對民進黨的認同。

對與趙天麟的競爭，高說，對方是她敬重的黨內前輩，一直以來，民進黨最為外人稱道的特色，是黨內面對各種議題、路線主張可能刀光劍影、吵吵鬧鬧，關鍵時刻總會凝聚團結，彼此有風度、雅量，不擔心造成黨內撕裂。

現任高雄市黨部主委趙文男說，擔任3屆主委期間，每個階段都有他應該扮演的角色，他將完成新世代的傳承，放手讓新一代的青年同志勇敢扛起重擔。他自稱是資深的民主老兵，永遠做高雄市黨部志工。

如何看待趙天麟、高閔琳之爭，趙文男認為，競爭是民主政治進步的價值與動力，相信這是一場理念抉擇、一場沒有硝煙味的主委之爭。

高閔琳說，這場主委選舉是不同世代的理念之爭，由她來開啟世代間的對話，讓基層黨員看到民進黨新的可能性。圖／高閔琳提供
高閔琳說，這場主委選舉是不同世代的理念之爭，由她來開啟世代間的對話，讓基層黨員看到民進黨新的可能性。圖／高閔琳提供
民進黨高雄市議員高閔琳37歲，連任兩屆議員，問政風格犀利、亮眼。圖／高閔琳提供
民進黨高雄市議員高閔琳37歲，連任兩屆議員，問政風格犀利、亮眼。圖／高閔琳提供
民進黨高雄市立委趙天麟論述能力出色，且深耕基層，是綠營實力派戰將。本報資料照片
民進黨高雄市立委趙天麟論述能力出色，且深耕基層，是綠營實力派戰將。本報資料照片
立委趙天麟（右）投入高雄市黨部主委選舉，獲海國會、英派支持。翻攝自趙天麟臉書
立委趙天麟（右）投入高雄市黨部主委選舉，獲海國會、英派支持。翻攝自趙天麟臉書

民進黨 高雄市 趙天麟

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