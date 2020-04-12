買不到口罩 葉毓蘭：7600萬片失蹤口罩應列重大刑案

為減緩口罩排隊人龍，避免群聚感染，以及讓民眾更方便取得口罩，政府實施口罩實名制2.0網路預購，台北市長柯文哲也推出口罩販賣機，不過，許多地方仍是「一罩難求」。國民黨立委葉毓蘭也在臉書反映買不到口罩，她還說，「7612.7萬片失蹤的口罩應該列為重大刑案追辦」。

葉毓蘭指出，民進黨原住民立委伍麗華反映，原鄉口罩被外地人搶完購，反倒讓當地的原住民買不到口罩。而她昨天從台北南下雲林、台中跑行程，同行的夥伴原本打定主意要沿途買口罩，可惜如意算盤打錯了，敗興而歸。

葉毓蘭發現，原來中南部的鄉親也為了口罩大費心思，對於日前民眾黨立委高虹安質疑政府有7600萬片口罩不知去向，她表示，「7612.7萬片失蹤的口罩應該列為重大刑案追辦」。