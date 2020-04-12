買不到口罩 葉毓蘭：7600萬片失蹤口罩應列重大刑案
為減緩口罩排隊人龍，避免群聚感染，以及讓民眾更方便取得口罩，政府實施口罩實名制2.0網路預購，台北市長柯文哲也推出口罩販賣機，不過，許多地方仍是「一罩難求」。國民黨立委葉毓蘭也在臉書反映買不到口罩，她還說，「7612.7萬片失蹤的口罩應該列為重大刑案追辦」。
葉毓蘭指出，民進黨原住民立委伍麗華反映，原鄉口罩被外地人搶完購，反倒讓當地的原住民買不到口罩。而她昨天從台北南下雲林、台中跑行程，同行的夥伴原本打定主意要沿途買口罩，可惜如意算盤打錯了，敗興而歸。
葉毓蘭發現，原來中南部的鄉親也為了口罩大費心思，對於日前民眾黨立委高虹安質疑政府有7600萬片口罩不知去向，她表示，「7612.7萬片失蹤的口罩應該列為重大刑案追辦」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言