徐國勇視察新竹臨時收容所 研擬包機遣返降低收容量
內政部長徐國勇今天到移民署中區事務大隊新竹臨時收容所，視察外籍人士收容現況，根據統計，收容所目前以越南籍收容人最多，其他為印尼籍等東南亞籍失聯移工，收容人數共54人，有鑑日前曾有非法移工確診個案，收容所也重新規劃設置觀察區、隔離區，及新增獨立衛浴設備，將收容人分流，避免群聚感染，內政部也將研擬包機遣返，降低收容量。
徐國勇要求收容所確保防疫物資供給，他也實勘收容區的規劃，要求每天進行環境清潔消毒、執行收容區分流、執勤人員與收容對象衛教宣導等措施，避免群聚感染事件發生，收容所也制訂防疫應變計畫及防疫應變演練，確保遇有受收容人「疑似」或「確診」案例時，能立即應變。
徐國勇表示，收容對象及執勤同仁及家屬，都可能是防疫破口，必須做好自主健康管理及衛教觀念宣導，他強調防疫不分身分，應一視同仁，並依規定測量體溫、戴口罩及勤洗手。而目前越南班機停飛，我國與越南暫時無法提供遣送，內政部計畫未來將協調包機方式遣返，以降低收容量，減輕收容負擔。
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