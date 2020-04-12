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真心換絕情？揭開星國總理夫人「Errrr…」背後的宿怨

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
新加坡總理夫人何晶（左一）的臉書談口罩成了熱議話題。圖／李顯龍臉書
新加坡總理夫人何晶（左一）的臉書談口罩成了熱議話題。圖／李顯龍臉書

雖不至於真心換絕情，但我政府宣布將捐贈上百萬片口罩給新南向國家，結果卻換來新加坡總理夫人何晶昨天在個人臉書以「Errrr…（呃...）」回應，這個被認為不友善的舉動也在台星二地間炸鍋，台星兩國外交到底出了問題？

據了解，台星關係緊張，和我方政府在1月底宣布的口罩徵用規定有關，新加坡新科工程（ST Engg）原本在台灣有兩條口罩生產線，政府宣布口罩全面禁止出口後，新科工程的確有來反映表示機器是新加坡的，不是台灣廠商的，因此不應列入徵用的範圍內，但未被採納，既然口罩機不在禁止出口之列，新加坡乾脆就把口罩機運回星國生產口罩，兩國因此結下「宿怨」。 

更多內容請見【聯合報專區】  

我大撒罩外交碰壁？ 星國總理夫人為何「Errrr…」

口罩 新加坡

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