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藥局不可限時賣口罩引藥師不滿 王婉諭道歉了

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
時代力量立委王婉諭。 本報資料照片
時代力量立委王婉諭。 本報資料照片

時代力量立委王婉諭上周五臉書貼文，表示家長買不到兒童口罩，藥局賣口罩不得限時，引發藥師們不滿。王婉諭今天臉書貼文致歉。

王婉諭說，她上周五發文，絕非要指責藥師、或要求增加藥局工作時間。但收到相關資訊未進一步查證，導致錯誤訊息，加上文章措辭表達不夠周全，造成誤會，的確是疏失與錯誤，對此深感抱歉。

王婉諭說，隨著4月9日口罩配送量增加，藥局人員分裝口罩作業時間倍增，工作負擔上升；光處理口罩清點、包裝及販售，就占去藥師大量時間，藥師還有日常藥局工作需要處理。可以理解第一線藥局、藥師們都承受莫大壓力。

王婉諭提到，其實許多藥師也是家長，同樣理解目前家長面臨兒童口罩問題，像是尺寸不一、販售時間、口罩不足等，希望能在盡可能兼顧藥局工作和家長需求，解決目前的困境。

王婉諭說，她和第一線藥師聯繫、溝通後，針對相關問題，未來她會努力督促中央積極協助基層藥局、提供藥局安心販售口罩的環境，希望能在購買方民眾的需求與販售方藥局目前所面臨的問題中，取得適當的平衡，讓家長更便利取得兒童口罩，也能減輕藥局人員負擔。

王婉諭說，台灣的防疫成績有目共睹，至今仍在控制範圍中，都是仰賴著醫師、藥師、護理師、社工師等各界專業人員，以及所有第一線政府部門、官員們的努力，這點毋庸置疑。

王婉諭 時代力量 護理師 口罩

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