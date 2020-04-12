【重磅快評】卡神批阿滴罵人 忘了當初如何罵蘇啟誠？

世衛秘書長譚德塞8日點名台灣發動網軍攻擊他，還用種族歧視字眼，引起國人同仇敵愾，要求譚德塞道歉，YouTuber阿滴、設計師聶永真等人發起募資，要在紐時刊登聲明藉此向世界發聲，響應熱烈，但最讓受矚目的回應竟是「卡神」楊蕙如在臉書質疑為什麼一個YouTuber可以代表台灣去罵人？唉！楊的突兀也算是這次疫情中的奇特現象。

阿滴、設計師聶永真等人為了要替台灣發聲，原本要募400萬元在紐約時報刊全版廣告「台灣人民寫給世界的一封信」，沒想到，短短時間就資到超過1900多萬台幣，幾為原訂目標的5倍；募資結束後，他們隨即開啟問券調查搜集大家意見，希望能在14日刊出廣告，有人認為原本的聲明太冗長，外國人沒耐心看完 ，今天阿滴等人再公布修改後的第二版廣告文案。

阿滴、設計師聶永真的募資行動雖然引起的反應正反面都有，但應該還算是一次成功的網路募資行動，沒想到會引起「卡神」楊蕙如的關注，並在臉書表示，與其募款去紐約時報上罵人，不如募物資捐贈給需要的國家比較實際。她還質疑阿滴為什麼一個YouTuber的立場可以代表台灣去罵人？我們自己臉書發發牢騷就算了，對外正式的形象還是以外援更好。這次這個廣告她真心覺得不適當，「誰認識的可以去勸一下？」。

YouTuber到底適不適合在網路募資登廣告為台灣發聲，這當然是可以討論的話題，如果他的出發點獲得認同，運作的方式及財務都夠透明，廣告文案也接受捐資者提供意見修正，他有能力資召2萬6980網友捐資刊登廣告，有何不可？如果有人有不同意見，民主社會中，任何人都發起募資刊登聲明，只要有人認同，旁人又有何權利指指點點？楊蕙如批阿滴不適合，難道捐資的2萬6980網友也都不適合？

楊蕙如可是地檢署認證的「網軍首領」，去年底被北檢起訴，她在關西風災期間涉嫌指示下線在ＬＩＮＥ群組及ＰＴＴ上發文帶風向，每月給網軍每人一萬元，間接害死駐大阪辦事處前處長蘇啟誠，因行徑太爭議，殺傷力太大，恐影響選情，民進黨還和她大玩切割遊戲，只是切不斷理還亂。

楊蕙如的官司才出沒幾次庭又不甘寂寞，竟說YouTuber適不適合在網路募資為台灣發聲，還說阿滴等人所擬 「台灣人民寫給世界的一封信」是罵人，自己臉書發發牢騷就算了，她在發號施令下令攻擊蘇啟誠時，怎麼沒有如此「宅心仁厚」？

如果阿滴的聲明中只是遺憾譚德塞沒有阻止錯誤資訊的流傳、誤稱 COVID-19 不具人與人傳播的可能性、我們主動向全世界貢獻、世界和台灣要一起同行等詞是在「罵人」，那楊蕙如真該回頭去看看，當初說人是「黨國餘孽」、「爛到該死」、「一群垃圾的老油條」，又是什麼意思？