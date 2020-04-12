新加坡總理夫人「呃」惹議 外交部回應了

新加坡總理夫人何晶在臉書轉貼我捐贈口罩給新加坡報導，並發表「呃...」的評論，掀起網友論戰。外交部說明，台星關係長遠深厚，兩國政府也極為珍惜此特殊的友誼。兩國雙邊政策也將持續以政府發言為主，不會受到任何個人發言影響。

新冠肺炎疫情肆虐全球，外交部日前宣布，政府將捐贈100萬個口罩給新南向政策的部分國家，其中包括新加坡。新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）11日在臉書上分享此篇新聞，不過，卻寫下「呃……」（Errrr ....）的評論，引發網友熱議。

外交部指出，新加坡是台灣的重要國際友人，在各項雙邊議題上密切合作，雙方人民往來也極為密切，政府宣布第二波外援後，也和星國相關單位進行討論。星方初步回應正面，目前雙方尚在積極協調中，若有結果，將會對外說明。

外交部說明，新加坡政府為因應防疫需求，也為因應政府口罩出口禁令，因此將設置在我國的兩條口罩生產線移回該國生產。由於生產口罩的機器設備並未禁止出口，星方已順利將生產線移回新加坡。移回後，台灣廠商也持續遠距指導、協助維運。

外交部表示，台星關係長遠深厚，不論政府或民間的關係都相當密切，兩國政府也極為珍惜此特殊的友誼。兩國政府間，將基於此長久情誼，持續深化關係，而兩國間的雙邊政策，也將持續以政府發言為主，不會受到任何個人發言影響。外交部也呼籲國人，珍惜台星兩國得來不易的情誼。