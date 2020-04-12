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民眾黨有意參戰高市長選舉？ 吳益政：應還沒決定

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
親民黨高雄市議員吳益政。記者蔡孟妤／攝影
親民黨高雄市議員吳益政。記者蔡孟妤／攝影

台灣民眾黨組織部召集人、立委蔡壁如日前將戶籍遷往高雄，加上罷韓如火如荼運作中，引發外界揣測有意參加未來市長補選。黨主席柯文哲和蔡壁如今出席高雄「地方政治研習」營，受邀授課的親民黨籍高雄市議員吳益政說，就算罷韓有過，民眾黨會否參選，據他所知，還沒有決定；而他自己則不會參選市長。

台灣民眾黨的「地方政治研習」今天下午移師高雄，盼尋覓政治人才，主席柯文哲及日前將戶籍遷高雄的組織部召集人、立委蔡壁如都出席，並找來親民黨籍高雄市議員分享經驗。2020立委選舉中，分別代表民眾黨及親民黨參選的李佳玲及秦詩雁和民眾黨不分區立委張其祿等人也出席。

被問到民眾黨是否有意參加市長補選，吳益政說，罷韓會不會過還不知道，就算有過，「他們有沒要選，我所知道的是，他們還沒有決定」。對於如蔡壁如決定參選，是否相挺？吳益政笑說，「到時候再說啊！」但他自己是不會參選。

吳益政說，今天是來分享地方政策及理念，任何政黨都一樣，他希望年輕一輩從政的人，除選舉基本動作外，也要有理念、價值，「新一代政治人物要有想法，不要只是為了選舉占位子」。

對於外界認為今天研習是為選舉超前部署，吳益政否認，並指政黨本來就該培養人才，新政黨要有新理念，並帶來新的政治文化改變，而不是政治鬥爭、占地盤。

台灣民眾黨 吳益政 蔡壁如 罷韓 柯文哲

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