防疫優先 陳水扁凱達格蘭募款餐會今年停辦

新冠肺炎疫情延燒，大型活動紛紛停辦，由前總統陳水扁創立的凱達格蘭基金會今年也決定停辦募款餐會，基金會董事長陳亭妃表示，3月中已開過董事會，陳水扁也與會，大家都認為防疫優先，因此取消。

自從蔡英文總統上任之後，陳水扁是否出席凱達格蘭基金會舉辦的募款餐會，成了一年一度的重頭戲。由於陳水扁是保外就醫受刑人，台中監獄如何執法也成為焦點。一開始中監設下「四不原則」，要求陳水扁遵守不上台、不演講、不談政治及不接受媒體採訪等規定，不過陳水扁自有破解之道。

2016年凱達格蘭基金會募款餐會，陳水扁到場參加但進入俗稱新娘房的「小房間」會客；2017年拒絕再進入小房間，到場以錄影方式致詞；2018年未上台致詞，也沒有以錄影方式致詞，僅在台下揮手；2019年陳水扁先到會場舉辦簽書會，餐會上雖未致詞，但上台高歌，當天他站在肥皂箱上面，拿起麥克風高唱「愛拚才會贏」、「堅持」及安可曲「客家本色」，向支持者致意。