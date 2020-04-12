民眾黨南下高雄辦研習 柯文哲被問急回「超前部署」
第三勢力積極布局高雄，台灣民眾黨今天到高雄辦「地方政治研習」，動作受矚目。媒體問民眾黨主席柯文哲「是來為市長補選超前部署嗎？」柯沒停下腳步，只重複一句「超前部署」，耐人尋味。
除了柯文哲外，日前將戶籍遷高雄的組織部召集人蔡壁如也出席，兩人都急忙搭電梯上樓，沒多回應媒體提問。
民眾黨每月中舉辦地方政治研習，本月移師高雄，盼尋覓政治人才。今天除柯文哲、蔡壁如出席外，親民黨高雄市議員吳益政也到場參與。
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