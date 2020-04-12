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「呃」風波 政院：台星關係友好 不評論個人意見

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）貼文引發熱烈討論。圖／擷取自何晶臉書
新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）貼文引發熱烈討論。圖／擷取自何晶臉書

全球新冠肺炎疫情依然嚴峻，外交部日前宣布將捐贈口罩新加坡等國，但新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）11日在臉書上分享此篇新聞，卻寫下「呃……」（Errrr ....）的評論，引發熱議。對此，行政院表示，台星關係友好，未來也會持續，但不評論何晶個人臉書意見。

何晶昨在臉書轉貼有關台灣捐贈口罩給新加坡的報導，卻因為一字「呃」引發熱烈討論，有網友指出這是因為台灣曾限制口罩出國，但也有網友翻出報導回應說，限制口罩出國，但並沒有影響新加坡將口罩產線運回星國，論戰將近一天。

預計捐口罩給新加坡，卻在網路引起風波，行政院發言人Kolas Yotaka表示，星國總理夫人的個人臉書評論，行政院不會評論其在臉書上的意見，台灣與新加坡關係友好，口罩捐贈是透過政府對政府之間的溝通協調，未來也會繼續維持這樣友好的關係。

口罩 新加坡 行政院

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