酒店停業須中央協助紓困？ 侯友宜：經費不能亂用

為維護民眾健康，中央流行疫情指揮中心日前宣布，酒店和舞廳即日起全面暫停營業，對於中央是否協助酒店等業者提供紓困方案，新北市長侯友宜今表示，政府的經費不能亂用，合法、對經濟有幫助要好好幫助，但不合法的就要審慎思考。

侯友宜表示，在防疫期間很多行業均需要紓困，但政府的經費不能亂用，合法、合乎規定、對經濟有幫助的行業就要好好幫助他們。

但針對不合法、不合規定且與經濟一點關係都沒有的行業，政府就要好好審慎思考，經濟發展的紓困除了要有效，也要合乎規定，這是最先決條件。

另外，由於酒店已全面查禁，恐引發「轉單效應」，民眾轉而前往KTV群聚，對此，侯表示，新北市對於人潮擁擠、密閉空間等，在一個月前已暫停公有場館的使用外，私有場館，尤其是夜間消費的場館做嚴格人潮控管。

必要時除了要求員警站崗、定點巡邏、不斷臨檢外，也會派出公安小組前往稽查，所有八大行業在防疫期間，必要時也會要求配合暫停營業，就算轉到KTV，也會不斷地做好公安的工作，若有違規、違法情況，一定勒令業者停業，從嚴從速處理，毫不手軟。