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民眾黨布局高雄 柯文哲蔡壁如出席政治研習
第三勢力積極布局高雄，台灣民眾黨的「地方政治研習」今天下午移師高雄，盼尋覓政治人才，主席柯文哲及日前將戶籍遷高雄的組織部召集人蔡壁如都預定出席。
民眾黨立委蔡壁如日前將戶籍遷往高雄，外界揣測是有意投入可能登場的高雄市長補選。蔡否認，表示遷戶籍是個人家庭因素，無關選舉，但民眾黨確實展現企圖心，積極耕耘高雄，有意走出台北，前進南台灣插旗。
民眾黨每月中舉辦的地方政治研習，本月移師高雄，盼尋覓政治人才。除蔡壁如將出席外，柯文哲也可能到場參與。
除了民眾黨，時代力量也放眼2022年選舉，未來在高雄將有2個立委服務處。除南部出身立委陳椒華已設立服務處，同黨的立委王婉諭將在18日和高雄市議員黃捷設立聯合服務處。
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