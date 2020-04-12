清明連假後台東檢疫數增75% 幸10日前送檢都是陰性

清明節連假期間，台東有部分民眾也與家人或親友前往屏東 墾丁、花蓮東大門夜市等景點旅遊，台東縣衛生局今天表示，台東民眾假日結束後因出現咳嗽、流鼻水等輕微症狀，主動就醫並要求檢疫的人數確實比平日增約75%，所幸到10日為止，檢驗都是陰性，未染新冠肺炎。

中央曾在4月5日曾針對高雄市旗山老街、屏東墾丁、花蓮東大門夜市等國內11處發布警訊，提醒民眾相關景區人潮太多，別再前往，中央疫情指揮中心指揮官陳時中在清明節後也曾表示，國內會不會因清明連假人潮大量移動而引爆大規模感染，今天就可揭曉。

台東縣衛生局指出，台東地區民眾在清明節後，有些民眾因在清明節連假期間去過11個警示景區，假期結束後，台東民眾出現咳嗽、流鼻水等輕微症狀，主動要求檢疫件數有明顯增加。

台東縣衛生局表示，1日到10日送檢件數分別為，1日4件、2日4件、3日3件、4日6件、5日4件、6日1件；連假後的7日7件、8日5件、9日6件、10日7件，相較1日與7日送檢件數，連假後約增加75%，所幸至10日止送檢樣本皆為陰性。