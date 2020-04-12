【重磅快評】只准州官洩密 不准百姓用Zoom

日前，就在行政院以「資安洩密」疑慮的一紙公文下，讓全國各級學校教師必須放棄學習多日的Zoom，進而砍掉重練學習新的遠距教學軟體，而就在大家都在聞Zoom心惶惶的情況下，卻被發現駐美代表處的口譯哥趙怡翔，大剌剌用Zoom在和美國哈德遜研究所進行視訊會議，這不禁讓外界質疑政府在資安議題上，兩套截然不同的標準。

只是，哈德遜研究所是美國重要的智庫之一，立場一向反中親台，口譯哥以政治組長的身份應邀發言，雙方必定會提及重要的台美關係訊息，如果連政府高層的機密外交往來都可以用Zoom來溝通，那學校課堂上的教學內容，真還有何重要洩密訊息可言？

對此，外交部的回應是，使用Zoom是美國方面的要求，同時這也是目前美方唯一使用的通訊的軟體，同時口譯哥在美方通話結束之後，會將電腦所存的通話內容格式化，不會有任何洩密的疑慮。

然而，如果連美國華府的重要智庫都不怕洩密，還在使用Zoom來進行視訊會議，那行政院通令各級學校不准使用Zoom進行視訊教學，這無疑是以大砲打小鳥，過度「超前部署」。另外，如果只要在視訊結束之後，將電腦再次格式化就不會洩密的可能，這讓行政院的禁止使用Zoom的資安疑慮，無疑是不攻自破。

從這件事可以看得出來，民進黨從來嚴以待人，寬以待己，別人做不行，自己人做可以，還會找一些冠勉堂皇理由來敷衍搪塞，也可以看得出來民進黨的逢中必反，只要中國製造就認定必會有洩密的可能，但是，舉著反中大旗的川普政府，都還在使用Zoom來視訊會議，這無疑打了民進黨政府一記耳光。

從這件事情可以看出行政院在決策上的粗糙，也可以看出民進黨政府動輒以中國為理由來恐嚇全民的心態，因為，這是標準的「只准州官洩密，不准百姓使用Zoom」。