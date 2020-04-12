簡勤佑強調沒政治傾向 只想做正確的事影響台灣

Dcard創辦人簡勤佑參加國民黨「數位行銷科技長」海選，在103人中脫穎而出。他今天受訪談到自己創辦Dcard目的，只是因為覺得在學校很無聊，「找件事情去離開無聊的世界」。對於這次參加國民黨海選，他強調自己並沒有什麼政治傾向，只想做正確的事影響台灣。

簡勤佑表示自己2017年就已離開Dcard，所以休息很久，這段期間也是在想，怎麼找到一個大舞台來發揮相關專長，他覺得國民黨這次徵召數位人才就是一個很大的舞台，讓他有機會去參與改變台灣的未來。至於政治傾向，他澄清自己沒有什麼政治傾向，只想做正確的事情影響台灣。

媒體詢問他成為國民黨的數位長，是否會影響Dcard未來立場的公平性？簡勤佑說，他不知道會有什麼樣的影響跟困擾，因為自己已經離開很久，不知道要怎麼影響。至於當初為何離開Dcard，他則低調表示，這部分留給前公司去發言。