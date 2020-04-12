快訊

汽油終止連六跌 明起漲0.6元

我捐百萬片口罩給新加坡 星國總理夫人轉發寫下「呃…」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

簡勤佑自評任藍數位長發揮空間多 首務「教育立委」

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨數位行銷科技長簡勤佑。本報資料照片
國民黨數位行銷科技長簡勤佑。本報資料照片

國民黨選出Dcard創辦人簡勤佑出任首任「數位行銷科技長」。簡勤佑上午受訪表示，他上任的首要任務就是「教育立委」，先教基本的網路素養和知識，彌補數位落差；他也說，在網路這塊，國民黨與已經很強的民進黨是不同層次，幾乎是一片藍海，反而有很多發揮空間。

國民黨主席江啟臣上任後創設數位行銷科技長一職，海選挑人。簡勤佑提到，面試時，面試官四叉貓有詢問他可如何幫助立委吳斯懷，是否到Dcard去洗白？他也直接表達不是要洗白，「洗白本身就是不對的事，這就是個陷阱」，應該要教育吳斯懷避免再犯類似的錯誤，幫吳改進。他認為，國民黨的立委年紀大，對網路、手機沒那麼熟悉，可以補充一些相關知識，彌補數位落差。

簡勤佑說，國民黨並沒有給他太多設限，他會去好好想想要如何發揮，幫國民黨改善網路或行銷面，改善整體聲量和思維，讓大家與網路世界接軌，試著扭轉國民黨給外界的形象。

對於未來如何在國民黨數位科技長的崗位上幫忙拉近年輕人，簡勤佑表示還在琢磨，但先教育立委是目前最快速可以來做的。對於黨內稱讚他是即戰力，簡也大方承認自己就是，自己大概是年輕人在網路中最懂年輕人社群的人，「我蠻有自信的」。

簡勤佑也提到，國民黨徵科技長吸引他的原因，因為民進黨已經很強，與國民黨完全不同層次，反而給他很多發揮空間，幾乎就是一片藍海，他目前沒有再找其他工作。

國民黨 民進黨 面試

延伸閱讀

談台海情勢 吳斯懷：不屈就但也不要挑釁中國

黃復興新主委臧幼俠被諷「吳斯懷」 鋼管勞軍惹爭議

當初要吳斯懷退出不分區 羅智強今說一切向前看

罷韓案綠營再搬吳斯懷牌 藍營立委與議員分頭拆招

相關新聞

阿滴募資紐時廣告 楊蕙如：YouTuber可代表台灣罵人？

YouTuber阿滴、設計師聶永真等人，發起「刊登紐約時報全版廣告：台灣人寫給世界的一封信」…

清明連假後台東檢疫數增75% 幸10日前送檢都是陰性

清明節連假期間，台東有部分民眾也與家人或親友前往屏東 墾丁、花蓮東大門夜市等景點旅遊，台東縣衛生局今天表示，台東民眾假日...

【重磅快評】只准州官洩密 不准百姓用Zoom

日前，就在行政院以「資安洩密」疑慮的一紙公文下，讓全國各級學校教師必須放棄學習多日的Zoom，進而砍掉重練學習新的遠距教...

簡勤佑強調沒政治傾向 只想做正確的事影響台灣

Dcard創辦人簡勤佑參加國民黨「數位行銷科技長」海選，在103人中脫穎而出。他今天受訪談到自己創辦Dcard目的，只是...

簡勤佑自評任藍數位長發揮空間多 首務「教育立委」

國民黨選出Dcard創辦人簡勤佑出任首任「數位行銷科技長」。簡勤佑上午受訪表示，他上任的首要任務就是「教育立委」，先教...

連假出遊警報解期未鬆口 業者憂：五一恐無訂房潮

清明連假出遊被視為防疫破口關鍵期，雖至今未發生大規模傳染，但中央疫情指揮中心對警報是否解除仍未鬆口。有旅遊業者說，中央指...

回應川普來自台灣的中媒記者遭霸凌 張麗善發文相挺

中國東方衛視記者張經義日前在白宮記者會上，回應美國總統川普詢問「你來自哪裡？」時，回答「台灣」，簡短對話引來網路議論紛紛...

台捐贈口罩抵丹佛 美聯邦參議員賈德納感動落淚

台灣捐贈友邦與堅定夥伴的醫療口罩近日陸續抵達美國境內。出身美國科羅拉多州、十分友台的聯邦參議員賈德納表示，台灣在防疫期間...

新聞幕後／居家隔離 活在監控定位的世界

新冠病毒持續肆虐，「防疫」與「隱私」界線變得模糊。從年初四晚上一場緊急記者會開始，指揮中心宣布以定位手機監控全國居家隔離者，一開始面臨侵權質疑，但指揮中心搬出傳染病防治法，至今每位居家隔離檢疫者都活在監控定位的世界中，至少兩周。

新聞眼／誰能制衡老大哥？

封城、禁足令、科技監控，在防疫優先的大旗下，普世人權卻不斷限縮，二○二○的新冠肺炎，彷彿讓全世界慢慢兌現七十年前的「喬治歐威爾預言」。

民進黨計畫 罷韓與市長補選脫鉤

罷韓投票預計六月中旬登場，民進黨內部評估，罷免投票應與高雄市長補選「脫鉤」，應尊重高雄市民的決定，罷韓不是藍綠的選擇；長韓國瑜和國民黨當然希望操作成藍綠對決，但民進黨內多數意見認為，罷韓是超越藍綠，只要投票率夠高，罷韓通過的機會不小。

韓陣營看罷韓 「認真就輸了」

中選會十七日將審議罷免高雄市長韓國瑜第二階段連署名冊，可望端午節前舉行投票。韓營人士評估，目前罷免案過關機會仍在，在制度缺失下，韓此時應無聲勝有聲、冷處理罷韓，「認真就輸了」。

熱門新聞

圖表看疫情／新冠肺炎致死逾10萬人 美國確診、死亡皆居首

超恐怖航班！全機80人疑似感染新冠肺炎

兩周關鍵期已過！ 台大醫施景中：我們守住了

流產婦疑染新冠肺炎住院 出血身亡後爆出「遭醫生性侵」

我9新冠肺炎患者用瑞德西韋 張上淳：至今最有療效藥物

阿滴募資紐時廣告 楊蕙如：YouTuber可代表台灣罵人？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。