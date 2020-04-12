簡勤佑自評任藍數位長發揮空間多 首務「教育立委」

國民黨選出Dcard創辦人簡勤佑出任首任「數位行銷科技長」。簡勤佑上午受訪表示，他上任的首要任務就是「教育立委」，先教基本的網路素養和知識，彌補數位落差；他也說，在網路這塊，國民黨與已經很強的民進黨是不同層次，幾乎是一片藍海，反而有很多發揮空間。

國民黨主席江啟臣上任後創設數位行銷科技長一職，海選挑人。簡勤佑提到，面試時，面試官四叉貓有詢問他可如何幫助立委吳斯懷，是否到Dcard去洗白？他也直接表達不是要洗白，「洗白本身就是不對的事，這就是個陷阱」，應該要教育吳斯懷避免再犯類似的錯誤，幫吳改進。他認為，國民黨的立委年紀大，對網路、手機沒那麼熟悉，可以補充一些相關知識，彌補數位落差。

簡勤佑說，國民黨並沒有給他太多設限，他會去好好想想要如何發揮，幫國民黨改善網路或行銷面，改善整體聲量和思維，讓大家與網路世界接軌，試著扭轉國民黨給外界的形象。

對於未來如何在國民黨數位科技長的崗位上幫忙拉近年輕人，簡勤佑表示還在琢磨，但先教育立委是目前最快速可以來做的。對於黨內稱讚他是即戰力，簡也大方承認自己就是，自己大概是年輕人在網路中最懂年輕人社群的人，「我蠻有自信的」。

簡勤佑也提到，國民黨徵科技長吸引他的原因，因為民進黨已經很強，與國民黨完全不同層次，反而給他很多發揮空間，幾乎就是一片藍海，他目前沒有再找其他工作。