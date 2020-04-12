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連假出遊警報解期未鬆口 業者憂：五一恐無訂房潮

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
清明連假出遊被視為防疫破口關鍵期，雖至今未發生大規模傳染，但中央疫情指揮中心對警報是否解除仍未鬆口。本照資料照片
清明連假出遊被視為防疫破口關鍵期，雖至今未發生大規模傳染，但中央疫情指揮中心對警報是否解除仍未鬆口。本照資料照片

清明連假出遊被視為防疫破口關鍵期，雖至今未發生大規模傳染，但中央疫情指揮中心對警報是否解除仍未鬆口。有旅遊業者說，中央指揮中心尚未明確決策，加上人流管制，目前五一連假尚無訂房潮，甚至還有退訂。業者說，「現在大家不敢去玩，因出個門自主管理14天，五一出遊若反要居家檢疫，該怎麼辦？」

民眾黨立委邱臣遠也接獲不少業者陳情，邱說，清明連假篩檢量暴增，因病毒潛伏期長，防疫要審慎，但當防疫、經濟活動牴觸，中央就要去審慎評估，如何落實旅遊分流。至於行政院評估振興券要等疫情趨緩再發放，那就該加快紓困2.0補助。

國民旅遊委員會副主任委員陸孟龍表示，從之前清明連假出遊潮觀察，國人為防疫真的是悶壞了，尤其3月19日宣布鎖國以來，大家都希望可以去走走、透透氣，五一是否會有訂房潮，還是要看中央疫情指揮中心接下來的規定。

桃園旅行商業同業公會理事長呂中豪表示，儘管目前行政院沒有取消五一連假，但旅遊業者還是擔心五一連假恐無訂房潮。呂中豪提到，通常連假訂房會在一個月前開始湧現，但這次也因清明連假的細胞簡訊警示，讓大家出遊意願變低，除了有人退訂，原本要訂的也不敢訂，目前沒有看到有訂房率提升跡象。

中南部不具名旅宿業者也提到，相較北部五星級飯店受嚴重衝擊，中南部原本還有國旅，但好不容易清明連假爆人潮，卻因指揮中心宣布去過11處景點要自主健康管理，的確影響民眾出遊意願。但這名業者也無奈，防疫、出遊就是兩難，就防疫觀點，大家忍一忍疫情過再出遊，對業者來說，也怕造成二波疫情。

陸孟龍提到，儘管業者期待五一的連假出遊潮，但五一放假僅有勞工，天數也只三天，訂房難像清明連假這麼多，但會出去的還是會出去。若接下來幾天沒有爆發太多確診，五一訂房應該還是有機會。

連假 訂房 疫情

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