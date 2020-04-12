快訊

新冠肺炎症狀一變再變？不同年齡層可能有這些差異

太狂了！佛心房東不降房租 直接把房過戶給租客

回應川普來自台灣的中媒記者遭霸凌 張麗善發文相挺

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
張經義去年回雲林演講時，和雲林縣長張麗善合影。圖／張麗善提供
張經義去年回雲林演講時，和雲林縣長張麗善合影。圖／張麗善提供

中國東方衛視記者張經義日前在白宮記者會上，回應美國總統川普詢問「你來自哪裡？」時，回答「台灣」，簡短對話引來網路議論紛紛。張經義不僅是台灣人，也是雲林人，雲林縣長張麗善今天在LINE群組發文相挺，並力讚張經義「不卑不亢，勇敢面對，擁有雲林人誠懇熱情的本質，加油！以你為榮！」

張麗善指出，這段川普和張經義的問答，被截頭去尾，不斷在各大媒體播放，卻變成有心人士網路霸凌的活生生案例。她強調，張經義不僅是「正港ㄟ台灣人」，還是來自雲林的子弟。

張麗善表示，張經義在雲林出生，一路認真求學、工作，力爭上游，成為電視台駐美新聞中心的主編，透過專業的訓練與自身的努力，在異鄉生根立足，這何嘗不是上百萬旅外雲林鄉親奮鬥人生的縮影。

張麗善強調，川普問張經義來自哪裡？張經義說：「我來自台灣」，因為他不忘本，何錯之有？要特別呼籲大家，不要助長惡質的網路霸凌文化，更要肯定雲林子弟不管在哪工作或移居何方都不忘本；「我來自台灣」，這句話本來就應該驕傲的大聲說出來，不必遮遮掩掩，身為雲林縣長，她支持張經義表達言論的自由，也捨不得雲林子弟遭此霸凌。

張麗善重申，下次若再被問起，她還是請張經義可以大聲說出自己來自台灣，我是雲林人，而她身為縣長「自己的子弟自己挺」，故鄉永遠會給雲林子弟最大的溫暖。

張麗善除了在雲林縣府官網發文力挺張經義，今早也在LINE群組鼓勵張經義，目前人在華府的張經義也貼文回謝縣長的支持。

張經義說，過去幾年，在美國、日本、法國、印度等國際場合，每當提問美國總統時都會報上自己媒體的名稱，所以他（川普）和白宮上上下下都很清楚「我在哪工作」，而他（川普）這次改問我的出身，我也是坦蕩以對，我為我的出生地感到驕傲，再次感謝縣長和大家！

張張義是雲林縣二崙鄉人，駐派美國工作十年，去年選舉時，曾應雲林縣青埔文教基金會邀請回雲林演講，和鄉親分享他求學以及從事媒體工作，被派駐華府的歷程，以及回故鄉的心情和回憶。

張經義去年回雲林演講時，和雲林縣長張麗善合影。圖／張麗善提供
張經義去年回雲林演講時，和雲林縣長張麗善合影。圖／張麗善提供

張麗善 川普

延伸閱讀

斷WHO金援？美官員憂國際反彈

扯駱家輝控拜登親中 川普競選廣告大打仇外牌

影／川普競選廣告大打仇外牌 指控拜登親中

義大利病死人數全球最高 川普命令提供援助

相關新聞

台捐贈口罩抵丹佛 美聯邦參議員賈德納感動落淚

台灣捐贈友邦與堅定夥伴的醫療口罩近日陸續抵達美國境內。出身美國科羅拉多州、十分友台的聯邦參議員賈德納表示，台灣在防疫期間...

阿滴募資紐時廣告 楊蕙如：YouTuber可代表台灣罵人？

YouTuber阿滴、設計師聶永真等人，發起「刊登紐約時報全版廣告：台灣人寫給世界的一封信」…

回應川普來自台灣的中媒記者遭霸凌 張麗善發文相挺

中國東方衛視記者張經義日前在白宮記者會上，回應美國總統川普詢問「你來自哪裡？」時，回答「台灣」，簡短對話引來網路議論紛紛...

新聞幕後／居家隔離 活在監控定位的世界

新冠病毒持續肆虐，「防疫」與「隱私」界線變得模糊。從年初四晚上一場緊急記者會開始，指揮中心宣布以定位手機監控全國居家隔離者，一開始面臨侵權質疑，但指揮中心搬出傳染病防治法，至今每位居家隔離檢疫者都活在監控定位的世界中，至少兩周。

新聞眼／誰能制衡老大哥？

封城、禁足令、科技監控，在防疫優先的大旗下，普世人權卻不斷限縮，二○二○的新冠肺炎，彷彿讓全世界慢慢兌現七十年前的「喬治歐威爾預言」。

民進黨計畫 罷韓與市長補選脫鉤

罷韓投票預計六月中旬登場，民進黨內部評估，罷免投票應與高雄市長補選「脫鉤」，應尊重高雄市民的決定，罷韓不是藍綠的選擇；長韓國瑜和國民黨當然希望操作成藍綠對決，但民進黨內多數意見認為，罷韓是超越藍綠，只要投票率夠高，罷韓通過的機會不小。

韓陣營看罷韓 「認真就輸了」

中選會十七日將審議罷免高雄市長韓國瑜第二階段連署名冊，可望端午節前舉行投票。韓營人士評估，目前罷免案過關機會仍在，在制度缺失下，韓此時應無聲勝有聲、冷處理罷韓，「認真就輸了」。

國民黨數位行銷科技長 Dcard創辦人簡勤佑出線

國民黨昨辦數位行銷科技長海選決選，結果由校園論壇Dcard創辦人、台大資管系畢業的簡勤佑出線。黨主席江啟臣期許簡勤佑為國民黨全面性數位行銷工作帶來新氣象、新思維與新成就。

改革黃復興／江啟臣大膽用人 要為成敗負全責

國民黨主席江啟臣任命的黃復興主委臧幼俠人事案，引發內部反彈，關鍵在臧的背景及黨主席補選期間裁併乃至弱化黃復興的質疑。知情人士指出，裁併黃復興的議題並不存在，但黃復興的換血、接地氣及組織的強化，對江和臧才是艱巨的挑戰。

「外人」改造黃復興？軍系大老急會商

國民黨主席江啟臣發布新任黃復興黨部主委臧幼俠人事案，跌破眾人眼鏡。臧幼俠是少將退伍，打破以往均由上將主掌的慣例，且與黃復興體系淵源也不深，軍系大老們反彈不小，質疑江啟臣刻意安排一名「外人」，是要大幅改造黃復興，軍系大老們日前緊急聚會商議對策。目前大老雖有質疑，但尚無向江啟臣「進諫」的打算。

【即時短評】老大哥在看著你 《1984》預言成真？

封城、禁足令、科技監控，在防疫優先的大旗下，普世人權卻不斷限縮，2020的新冠肺炎，彷彿讓全世界慢慢兌現70年前的「喬治...

日本神奈川增76例新冠肺炎確診 創單日新高

日本NHK報導，神奈川縣政府11日表示，縣內暴增76例新冠肺炎確診，創單日新高。

熱門新聞

圖表看疫情／新冠肺炎致死逾10萬人 美國確診、死亡皆居首

超恐怖航班！全機80人疑似感染新冠肺炎

流產婦疑染新冠肺炎住院 出血身亡後爆出「遭醫生性侵」

我9新冠肺炎患者用瑞德西韋 張上淳：至今最有療效藥物

共軍遼寧艦率隊南下 預計近日通過台灣東部海域

陳時中公布電郵內容 質疑WHO失職「勿一錯再錯」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。