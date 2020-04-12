回應川普來自台灣的中媒記者遭霸凌 張麗善發文相挺

中國東方衛視記者張經義日前在白宮記者會上，回應美國總統川普詢問「你來自哪裡？」時，回答「台灣」，簡短對話引來網路議論紛紛。張經義不僅是台灣人，也是雲林人，雲林縣長張麗善今天在LINE群組發文相挺，並力讚張經義「不卑不亢，勇敢面對，擁有雲林人誠懇熱情的本質，加油！以你為榮！」

張麗善指出，這段川普和張經義的問答，被截頭去尾，不斷在各大媒體播放，卻變成有心人士網路霸凌的活生生案例。她強調，張經義不僅是「正港ㄟ台灣人」，還是來自雲林的子弟。

張麗善表示，張經義在雲林出生，一路認真求學、工作，力爭上游，成為電視台駐美新聞中心的主編，透過專業的訓練與自身的努力，在異鄉生根立足，這何嘗不是上百萬旅外雲林鄉親奮鬥人生的縮影。

張麗善強調，川普問張經義來自哪裡？張經義說：「我來自台灣」，因為他不忘本，何錯之有？要特別呼籲大家，不要助長惡質的網路霸凌文化，更要肯定雲林子弟不管在哪工作或移居何方都不忘本；「我來自台灣」，這句話本來就應該驕傲的大聲說出來，不必遮遮掩掩，身為雲林縣長，她支持張經義表達言論的自由，也捨不得雲林子弟遭此霸凌。

張麗善重申，下次若再被問起，她還是請張經義可以大聲說出自己來自台灣，我是雲林人，而她身為縣長「自己的子弟自己挺」，故鄉永遠會給雲林子弟最大的溫暖。

張麗善除了在雲林縣府官網發文力挺張經義，今早也在LINE群組鼓勵張經義，目前人在華府的張經義也貼文回謝縣長的支持。

張經義說，過去幾年，在美國、日本、法國、印度等國際場合，每當提問美國總統時都會報上自己媒體的名稱，所以他（川普）和白宮上上下下都很清楚「我在哪工作」，而他（川普）這次改問我的出身，我也是坦蕩以對，我為我的出生地感到驕傲，再次感謝縣長和大家！