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阿滴募資紐時廣告 楊蕙如：YouTuber可代表台灣罵人？

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
圖為知名Youtuber阿滴（左）和滴妹（右）。本報資料照片
圖為知名Youtuber阿滴（左）和滴妹（右）。本報資料照片

YouTuber阿滴、設計師聶永真等人，發起「刊登紐約時報全版廣告台灣人寫給世界的一封信」，不到一天時間募資突破千萬，引起廣泛討論。「卡神」楊蕙如在臉書表示，與其募款去紐約時報上罵人，不如募物資捐贈給需要的國家比較實際。現在紐約都封城了誰還會去買實體報紙啊？

楊蕙如表示，為什麼一個YouTuber的立場可以代表台灣去罵人？我們自己臉書發發牢騷就算了，對外正式的形象還是以外援更好。這次這個廣告她我真心覺得不適當，「誰認識的可以去勸一下？」

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞8日在記者會上點名台灣發動網軍攻擊他，還用種族歧視字眼。阿滴和聶永真等人發起募資，欲刊登廣告在紐約時報全版上，藉此向世界發聲。

楊蕙如。本報資料照片
楊蕙如。本報資料照片

紐約時報 廣告 聶永真

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