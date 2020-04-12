聽新聞
test
0:00 / 0:00
阿滴募資紐時廣告 楊蕙如：YouTuber可代表台灣罵人？
YouTuber阿滴、設計師聶永真等人，發起「刊登紐約時報全版廣告：台灣人寫給世界的一封信」，不到一天時間募資突破千萬，引起廣泛討論。「卡神」楊蕙如在臉書表示，與其募款去紐約時報上罵人，不如募物資捐贈給需要的國家比較實際。現在紐約都封城了誰還會去買實體報紙啊？
楊蕙如表示，為什麼一個YouTuber的立場可以代表台灣去罵人？我們自己臉書發發牢騷就算了，對外正式的形象還是以外援更好。這次這個廣告她我真心覺得不適當，「誰認識的可以去勸一下？」
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞8日在記者會上點名台灣發動網軍攻擊他，還用種族歧視字眼。阿滴和聶永真等人發起募資，欲刊登廣告在紐約時報全版上，藉此向世界發聲。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言