阿滴募資紐時廣告 楊蕙如：YouTuber可代表台灣罵人？

YouTuber阿滴、設計師聶永真等人，發起「刊登紐約時報全版廣告：台灣人寫給世界的一封信」，不到一天時間募資突破千萬，引起廣泛討論。「卡神」楊蕙如在臉書表示，與其募款去紐約時報上罵人，不如募物資捐贈給需要的國家比較實際。現在紐約都封城了誰還會去買實體報紙啊？

楊蕙如表示，為什麼一個YouTuber的立場可以代表台灣去罵人？我們自己臉書發發牢騷就算了，對外正式的形象還是以外援更好。這次這個廣告她我真心覺得不適當，「誰認識的可以去勸一下？」