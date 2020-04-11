【即時短評】老大哥在看著你 《1984》預言成真？

聯合報 / 本報記者林政忠
各國推動智慧科技防疫，定位手機啟動電子監控，當疫情愈嚴重，「防疫」與「隱私」界線也愈模糊。圖／本報資料照
各國推動智慧科技防疫，定位手機啟動電子監控，當疫情愈嚴重，「防疫」與「隱私」界線也愈模糊。圖／本報資料照

封城、禁足令、科技監控，在防疫優先的大旗下，普世人權卻不斷限縮，2020的新冠肺炎，彷彿讓全世界慢慢兌現70年前的「喬治歐威爾預言」。

作家喬治歐威爾在1949年出版虛構小說《1984》，重點在探討政府權力過分擴張。在他的預言中，未來的世界，大部分地區陷入永久的戰爭、政府監控無處不在，對人類社會帶來危機，書中的「老大哥在看著你」也成為經典名言。

行政院完成社交熱點App的技術開發，美國蘋果公司和谷歌也聯手推出智慧手機的新冠病毒接觸追蹤平台。疫情肆虐全球，1984的預言格外諷刺。當疫情更加嚴重，防疫的措施就越嚴格、越集權，「防疫」與「隱私」界線也一步步被逾越。

以色列總理納坦雅胡日前證實，政府可能採取數位監控來管控疫情，數位監控確實侵犯公民隱私，但不得不為。不只以色列，各國政府正積極打造「電子防疫平台」，跨單位追蹤居家檢疫者和隔離者的位置。台灣「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條授權疫情中心指揮官「為防制治控制疫情需要，得實施必要的應變處置或措施」，更被質疑是空白授權的「霸王條款」。

有句手機廣告大家都耳熟能詳，「科技始終來自人性」。但手機發展至今，人機形影不離，人際關係卻變得疏離，原本便民的科技，可能搖身一變成為最貼身的監控工具；未來個人的行蹤、病例全都露，科技來自人性，也可能扭曲人性，令人不寒而慄。

今天可以為了防疫洩漏個資、限縮人權，明天為了打擊重大犯罪，當然可以比照辦理。不過，科技可以為善，自然也可以為惡，當執政手握各種資源，會不會成為打擊政敵、製造寒蟬效應的利器？大家都害怕政府集權，但誰能在貓咪的脖子上掛鈴鐺？誰有能力制衡無所不在的老大哥？

智慧科技可以協助防疫，也可能模糊人權界線。「這是智慧的時代，也是愚蠢的時代；這是光明的季節，也是黑暗的季節」。《雙城記》開場白，意外成為這場世紀瘟疫的警語。

疫情 人權 新冠肺炎

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