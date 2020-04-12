民進黨計畫 罷韓與市長補選脫鉤

罷韓投票預計六月中旬登場，民進黨內部評估，罷免投票應與高雄市長補選「脫鉤」，應尊重高雄市民的決定，罷韓不是藍綠的選擇；高雄市長韓國瑜和國民黨當然希望操作成藍綠對決，但民進黨內多數意見認為，罷韓是超越藍綠，只要投票率夠高，罷韓通過的機會不小。

針對罷韓團體質疑，高雄市副市長陳雄文擔任高市選委會主委，有球員兼裁判之嫌，民進黨立委高嘉瑜、沈發惠等人提出中選會組織法修正草案，欲訂定「陳雄文條款」，明定被罷免人本人或任命的政務人員、機要人員任選委會主委時，必須迴避辦理罷免作業。國民黨團總召林為洲批評，修法要通盤檢討，勿有太明顯的針對性。

罷韓若通過後，將舉行高雄市長補選，民眾黨立委蔡壁如近日將戶籍遷往高雄市，引發外界聯想。時代力量立委陳椒華已在高雄成立服務處，同黨立委王婉諭與在地議員黃捷也將成立聯合服務處，同樣引發討論。

時力人士說，無論時力或民眾黨，現階段均沒有直攻市長的能量，蔡壁如、王婉諭的動作，比較像藉罷韓來練兵，提早為二○二二議員選戰做準備。若罷韓成功，民進黨奪回執政權十拿九穩，少了韓國瑜這個「大型活靶」，小黨日後在高雄曝光度恐降低，藉著這回罷韓好好充實能量，是現階段最合理的戰略。