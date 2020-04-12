社交熱點App 各界憂隱私全都露

行政院推動社交熱點App，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，台灣跨出這一步是非常前瞻性做法，目前內部討論較多的是如何拿捏好道德和隱私的問題，目前只有確診者同意下，App才會訊息揭露。不過，中央研究院兼任研究員何美鄉質疑，台灣的疫情還沒有必要採取如此手段，政府此舉太過貿然，應先舉辦公聽會取得社會共識。

至於App未來還有沒有防疫應用？杜奕瑾說，現行門禁管制都以量體溫或填寫健康報告書等為主，不一定準確，未來說不定能用手機所記錄的接觸史，來評估每一個人的風險程度，但目前都還在討論中，也要看防疫相關單位如何應用。

何美鄉表示，眾多資訊顯示，我國僅有零星社區感染，政府確實需要呼籲保持社交距離，但研發使用社交距離App可能侵犯民眾隱私，此舉應該是「沒有辦法之後的辦法」。目前防疫措施又快又急，許多長輩幾乎足不出戶，民眾清明連假外出也被嚇得要死，盼政府應在民眾心理健康多加著墨，這是場馬拉松式的戰役，健康應是身心靈都得要健康才是。

台灣人權促進會、國際特赦組織等上百個人權聯合聲明也指出，不應利用防範流行病美化電子監控，若非迫不得已，別讓電子監控成為人們的未來日常。法界普遍認為，限制人身自由、公布個資隱私等手段，「不能無限上綱」，政府在越是緊急的狀況，越應該堅守人權跟法治的立場。

一名律師表示，政府應具體說明限制人民權利的作為，何以對於防治控制疫情具有必要性，不能僅憑「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第七條的擴權，讓政府的決策流於恣意。

台灣民眾黨立委高虹安表示，政院的App功能要準確，使用者的涵蓋率就必須要夠高；行政院資安處應會考量到隱私保護，要在民眾同意下，去加密或保障個人的資料，這是很重要的。

針對行政院擬用藍牙技術追蹤周遭有無確診者，國家實驗研究院國網中心主任史曉斌說，這項技術有難度，第一是藍牙只適合在室內接收，且須使用者開啟藍牙才能追蹤；隱私上也要民眾同意，才沒有個資問題。