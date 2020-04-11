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韓國瑜未公開行程=閒閒無事？高閔琳鄭照新臉書隔空槓

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市新聞局長鄭照新在臉書PO上高雄市長韓國瑜（跪者左三）今天到寺廟參拜的照片，說明韓國瑜只是未把行程公開讓媒體採訪而已，不是沒有行程。圖／翻攝鄭照新臉書
高雄市新聞局長鄭照新在臉書PO上高雄市長韓國瑜（跪者左三）今天到寺廟參拜的照片，說明韓國瑜只是未把行程公開讓媒體採訪而已，不是沒有行程。圖／翻攝鄭照新臉書

民進黨籍高雄市議員高閔琳和高雄市新聞局長鄭照新今天在臉書隔空互槓，兩人槓的是「市長沒有公開行程是不是表示閒閒無事」。

高閔琳列出六都市長今天的公開行程，強調只有高雄市長韓國瑜沒有任何公開行程；她今天一早和團隊一連跑了好幾個行程，反觀韓國瑜周末假期都沒有市政行程。她批判韓國瑜：「周末連續兩天都沒行程，閒閒沒事做！有市長跟沒有一樣…」要韓國瑜不用等被罷免，自己辭職。

鄭照新在臉書PO上一張韓國瑜到寺廟參拜的照片，並貼文強調，沒有公開行程只是「未開放媒體採訪」，不代表沒行程，蔡英文總統常常連續多日沒有有公開行程，也是忙於國政，「難道高議員的意思是蔡總統很閒嗎？」

鄭照新說，韓國瑜今天至少有兩個捻香行程和媽祖聖誕參拜等，難道議員捻香也都發媒體昭告天下？這有違常理！身為公眾人物有責任幫民眾了解真相，而非為了攻防刻意誤導大眾視聽，請負起公眾人物基本社會責任。

韓國瑜 鄭照新 高雄市

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