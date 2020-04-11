蘇揆嗆立委敢在北京講中華民國嗎？前議員林晉章說他敢

行政院長蘇貞昌日前在立法院嗆立委陳玉珍，「敢在北京講中華民國嗎？」陳除回應敢及有講過。對此，台北市前議員林晉章在臉書指出，他在2016年11月1日到北京參加兩天的國共和平論壇時就曾至少兩次提及中華民國。

林晉章在臉書把當年發言內容貼出，包括他在國共和平論壇政治組「台灣的國際參與」專題發言紀錄。

當時林晉章指出，他自己研究20年，發現於2003年張亞中教授的「兩岸和平協議、兩岸統合、一中三憲、兩岸三席」最有可能解決兩岸問題。「兩岸三席」的第三席不是香港，而是屋頂的中國或中華。聯合國第一席是中華人民共和國，再來是中華民國，然後是一個屋頂中華第三席。

習近平主席在2013年年初就任，閻學通在2013年3月31日到台北來釋放這個消息。2013年6月8日他跟歐巴馬在洛杉磯有個習歐會以後，6月15日在北京跟吳伯雄的吳習會，在這個吳習會當中，習近平提出「一中框架」，吳伯雄提出了「一中架構」，我認為這個就是對「一中」的創新解釋。

所謂「一中的定義」是什麼？今天台灣的「一中各表」，容許大陸講「一中」就是「中華人民共和國」，那台灣絕對說是「中華民國」，但是這個「一中」若要只講是「中華民國」，我看「中華人民共和國」也不會同意，要講是「中華人民共和國」，我們台灣也不同意，所以其實大家現在都在講「一中原則」，那「一中原則的定義是什麼？是「中華人民共和國」？還是「中華民國」？或是其他另有所指？