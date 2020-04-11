國民黨數位行銷科技長決選 Dcard創辦人簡勤佑出線

國民黨今天下午舉辦數位行銷科技長海選決選，決選結果，由Dcard創辦人、台大資訊管理學系畢業的簡勤佑獲選出線。黨主席江啟臣期許簡能為國民黨全面性的數位行銷工作帶來新氣象、新思維與新成就。

國民黨認為，簡勤佑想法具網路行銷戰略高度，又兼具豐富實戰經驗，與國民黨當前希望全面性發展數位行銷的目標相符，是一位可立即上手的「即戰力」，相信在簡協助下，國民黨數位行銷工作可更貼近青年想法，獲更多的認同與支持。

簡勤佑為，創辦的校園論壇Dcard，受到青年廣泛的參與、使用。

國民黨今天數位行銷科技長決選，由江啟臣、革實院院長羅智強、文傳會主委王育敏、前立法委員許毓仁、智策慧行動銷顧問公司執行長陳茂鴻、文化大學廣告系教授鈕則勳、宜蘭大學資訊工程系副教授夏至賢等擔任評審。