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越南首德醫院視訊取經 高雄榮無私分享防疫經驗

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄榮總以視訊方式向越南首德醫院醫護人員分享台灣防疫經驗。圖／高雄榮總提供
高雄榮總以視訊方式向越南首德醫院醫護人員分享台灣防疫經驗。圖／高雄榮總提供

台灣這次防疫作業獲國際肯定，吸引不少國家取經。高雄榮民總醫院昨透過視訊向越南首德醫院人員分享台灣防疫經驗，院長林曜祥表示，新興傳染病面前，更該打破國界籓籬，攜手合作抗疫。

新冠肺炎肆虐，全球重創，由於越南當地對新冠肺炎的訊息掌握有限，僅能消極防堵，日前首德醫院主動向高雄榮總提出防疫諮詢，雙方昨以視訊進行防疫交流。

高雄榮總感染管制室主任蔡宏津說，台灣除採病人分流外，更落實工程及環境的控制，全面消毒最為重要。除此，更保護好自己的醫護人員，才有本錢打贏這場戰役。

「大量疫災的處置重點，是機構與人員的保護」，高榮院長林曜祥表 示，包括動線管制、節點管控及人員訓練，都是感染管制成效的關鍵。

新冠肺炎 越南 榮總

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