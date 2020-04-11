芬蘭因中國壓力拒收我口罩？外交部：與事實不符
媒體報導，芬蘭因為害怕中國大陸報復而不敢接受我國捐贈的口罩；外交部今天表示，報導與事實不符，我國並未收到芬蘭政府提出援贈請求，目前也沒有將芬蘭納入第二波口罩捐贈的名單。
芬蘭當地媒體報導，芬蘭國會議員Mikko Kärnä表示芬蘭政府刻意拖延台灣捐贈的20萬片口罩和呼吸器，懷疑是受到中國來自中國大陸的壓力。
外交部發言人歐江安說，芬蘭政府早已公開表示所需防疫物資都只透過採購方式籌備，因此我國政府並未收到芬蘭政府提出請求援贈，目前也並未將芬蘭納入第二波進行國際人道援贈口罩的名單。
歐江安說，個別的友我芬蘭國會議員曾經表達希望台灣能夠援贈口罩的構想，但這需要他們自己先向芬蘭政府溝通，取得內部共識。
歐江安說，在不影響國內防疫準備的情況下，我國政府才會進行國際人道援贈口罩，目前有關口罩不能出口的政策沒有改變，如果芬蘭政府透過管道提出需求，外交部會就援贈的方式與芬蘭等相關方進行適當研議。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言