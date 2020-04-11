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芬蘭因中國壓力拒收我口罩？外交部：與事實不符

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部發言人歐江安。圖／外交部提供
外交部發言人歐江安。圖／外交部提供

媒體報導，芬蘭因為害怕中國大陸報復而不敢接受我國捐贈的口罩外交部今天表示，報導與事實不符，我國並未收到芬蘭政府提出援贈請求，目前也沒有將芬蘭納入第二波口罩捐贈的名單。

芬蘭當地媒體報導，芬蘭國會議員Mikko Kärnä表示芬蘭政府刻意拖延台灣捐贈的20萬片口罩和呼吸器，懷疑是受到中國來自中國大陸的壓力。

外交部發言人歐江安說，芬蘭政府早已公開表示所需防疫物資都只透過採購方式籌備，因此我國政府並未收到芬蘭政府提出請求援贈，目前也並未將芬蘭納入第二波進行國際人道援贈口罩的名單。

歐江安說，個別的友我芬蘭國會議員曾經表達希望台灣能夠援贈口罩的構想，但這需要他們自己先向芬蘭政府溝通，取得內部共識。

歐江安說，在不影響國內防疫準備的情況下，我國政府才會進行國際人道援贈口罩，目前有關口罩不能出口的政策沒有改變，如果芬蘭政府透過管道提出需求，外交部會就援贈的方式與芬蘭等相關方進行適當研議。

芬蘭 口罩 外交部

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