芬蘭因中國壓力拒收我口罩？外交部：與事實不符

媒體報導，芬蘭因為害怕中國大陸報復而不敢接受我國捐贈的口罩；外交部今天表示，報導與事實不符，我國並未收到芬蘭政府提出援贈請求，目前也沒有將芬蘭納入第二波口罩捐贈的名單。

芬蘭當地媒體報導，芬蘭國會議員Mikko Kärnä表示芬蘭政府刻意拖延台灣捐贈的20萬片口罩和呼吸器，懷疑是受到中國來自中國大陸的壓力。

外交部發言人歐江安說，芬蘭政府早已公開表示所需防疫物資都只透過採購方式籌備，因此我國政府並未收到芬蘭政府提出請求援贈，目前也並未將芬蘭納入第二波進行國際人道援贈口罩的名單。

歐江安說，個別的友我芬蘭國會議員曾經表達希望台灣能夠援贈口罩的構想，但這需要他們自己先向芬蘭政府溝通，取得內部共識。

歐江安說，在不影響國內防疫準備的情況下，我國政府才會進行國際人道援贈口罩，目前有關口罩不能出口的政策沒有改變，如果芬蘭政府透過管道提出需求，外交部會就援贈的方式與芬蘭等相關方進行適當研議。