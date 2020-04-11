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藍再聘15位前立委任黨義務職 王育敏：借重政治影響力

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨文傳會主委王育敏。本報資料照片
國民黨文傳會主委王育敏。本報資料照片

國民黨政策會周三大動作聘任包含15位卸任立委在內，共20位義務副執行長，引發黨主席江啟臣布局黨內勢力聯想。國民黨文傳會主委王育敏今天表示，任命目的是要借重前立委們過去政治影響力與地方經營結果，幫黨在地方繼續扎根。

王育敏說，過去政策會都會邀請一些卸任立委或地方民代擔任副執行長，這次是循過去慣例辦理；所有人都是黨的力量，黨現在需要團結創新改革，每分力量在改革過程都用得上。

於要如何因應6月將投票的罷免高雄市長韓國瑜投票，王育敏說，黨中央與韓國瑜一直有密切聯繫，尊重韓營對返罷韓行動策略規劃，不論是傳統方法或網路，黨中央只要能幫上忙都會配合協助。

王育敏表示，策略上都尊重韓國瑜陣營擬定，不同策略方法帶來的結果不同，大家共同目標是希望韓能專心拚市政，度過罷韓，也相信韓的支持者會自發性支持。

國民黨下午進行數位行銷科技長海選決選，王育敏說，希望選出的科技長未來能幫黨加強網路行銷，加速黨數位化進程。王也提到，這次有些網紅與科技界有經驗者參選，其中知名網紅四叉貓雖沒進決選，但仍邀任複選提問人。

韓國瑜 王育敏 國民黨

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