擔心被江啟臣「雙殺」 軍系大老急自救

江啟臣當選國民黨主席後，黨務人事逐一發布，黃復興黨部主委由高雄市黨部義務副主委臧幼俠接任，跌破眾人眼鏡。臧幼俠是少將退伍，打破以往均由上將主掌的慣例，他與黃復興體系淵源也不深，軍系大老們反彈不小，質疑江啟臣不滿傳統的退伍軍人黨務體系，刻意安排一名「外人」，是要大幅「改造」黃復興，前晚軍系大老們緊急聚會商議對策。

據了解，這次新任黃復興黨部主委人事，金恩慶建議的繼任人選，包括退役上將季麟連、中將陸小榮等。沒想到江啟臣從口袋拿出臧幼俠，讓黃復興上下大吃一驚，也讓各退伍軍人團體充滿質疑。退將表示，以臧幼俠的條件與背景，能否贏得眾人支持？進一步說，黃復興占全體黨員四分之一，江啟臣大走險棋，刻意對「黃復興文化」開刀，對於明年主席改選，是利多還是利空？

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【黃復興存亡2】怕與江啟臣同遭「雙殺」 軍系大老急自救