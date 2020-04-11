快訊

變天了！冷氣團來襲 今晚到明午6縣市暴冷探10度低溫

日本進入緊急狀態 籌委會不保證東奧明年能如期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擔心被江啟臣「雙殺」 軍系大老急自救

聯合報 / 記者程嘉文/台北即時報導
立委江啟臣上午在立法院受訪對共機繞台一事表示，大陸此時應重視防疫，而非共機繞台。記者黃義書／攝影【作者：黃義書 日期：2020/2/10 檔名：L33978017.JPEG】
立委江啟臣上午在立法院受訪對共機繞台一事表示，大陸此時應重視防疫，而非共機繞台。記者黃義書／攝影【作者：黃義書 日期：2020/2/10 檔名：L33978017.JPEG】

江啟臣當選國民黨主席後，黨務人事逐一發布，黃復興黨部主委由高雄市黨部義務副主委臧幼俠接任，跌破眾人眼鏡。臧幼俠是少將退伍，打破以往均由上將主掌的慣例，他與黃復興體系淵源也不深，軍系大老們反彈不小，質疑江啟臣不滿傳統的退伍軍人黨務體系，刻意安排一名「外人」，是要大幅「改造」黃復興，前晚軍系大老們緊急聚會商議對策。

據了解，這次新任黃復興黨部主委人事，金恩慶建議的繼任人選，包括退役上將季麟連、中將陸小榮等。沒想到江啟臣從口袋拿出臧幼俠，讓黃復興上下大吃一驚，也讓各退伍軍人團體充滿質疑。退將表示，以臧幼俠的條件與背景，能否贏得眾人支持？進一步說，黃復興占全體黨員四分之一，江啟臣大走險棋，刻意對「黃復興文化」開刀，對於明年主席改選，是利多還是利空？

更多內容請見【聯合報專區】

【黃復興存亡2】怕與江啟臣同遭「雙殺」 軍系大老急自救

主管退伍軍人黨員的黃復興黨部，早年主委由退輔會主委兼任，2000年政黨輪替後，退役上將王文燮（右）成為首位專任主委。圖／報系資料照片
主管退伍軍人黨員的黃復興黨部，早年主委由退輔會主委兼任，2000年政黨輪替後，退役上將王文燮（右）成為首位專任主委。圖／報系資料照片

黃復興黨部 江啟臣 退伍軍人

延伸閱讀

【黃復興存亡2】怕與江啟臣同遭「雙殺」 軍系大老急自救

江啟臣接見德星駐台代表 盼建立國際合作管道

黃復興新主委臧幼俠被諷「吳斯懷」 鋼管勞軍惹爭議

影／國共論壇停擺 專訪江啟臣：彼此沉澱不是壞事

相關新聞

擔心被江啟臣「雙殺」 軍系大老急自救

江啟臣當選國民黨主席後，黨務人事逐一發布，黃復興黨部主委由高雄市黨部義務副主委臧幼俠接任，跌破眾人眼鏡。臧幼俠是少將退伍...

備戰後韓國瑜時代 時力、民眾黨積極佈局高雄

民眾黨立委蔡壁如近日將戶籍遷往高雄市，由於時間點和罷韓投票相近，引發外界聯想；無獨有偶，時代力量也積極布局高雄，除了黨籍...

打臉卓榮泰？綠委挺罷韓 中央地方分進合擊

罷韓二階段連署通過後，民進黨主席卓榮泰呼籲國民黨，應該像民進黨一樣，不要介入，尊重高雄市民。但放眼綠營民代，不僅宣布參選...

WHO否認台灣以電郵提醒人傳人？陳時中：看時機公布

世界衛生組織WHO被美國指控，忽視台灣去年12月底警告新冠肺炎有人傳人的可能性，但WHO否認這項說法，宣稱台灣所發的電子...

罷韓「認真就輸了」 韓營人士：不會動員支持者投票

參選總統失利的高雄市長韓國瑜現正面對罷免案政治風暴，韓陣營內部評估，目前罷免案過關機會仍略大於反對者，韓雖擁韓粉鐵衛支持...

趙天麟高閔琳爭高市民進黨部主委 牽動罷韓和地方派系

民進黨高雄市黨部主委改選將自13日起登記，目前是立委趙天麟和高雄市議員高閔琳競爭的局面。趙天麟和高閔琳本來在民進黨部要不...

14天居家檢疫心情好煎熬 「再一次絕不會出國」

3月上旬，吳先生與友人趁著轉職期空檔，飛往紐西蘭旅遊20天，未料碰上歐美國家新冠肺炎疫情大爆發，一度以為會被困在紐西蘭。...

廣角鏡／珍昌再相對

國民黨立委陳玉珍和行政院長蘇貞昌昨天再度上演「珍昌相對」。蘇貞昌當面嗆聲，妳在北京敢講中華民國嗎？陳玉珍則說，中華民國是主權獨立的國家，她不管去哪裡都敢公開講。

帶走一頂軍帽、一本聖經 郝柏村長眠五指山

已故行政院前院長郝柏村昨天於郝宅舉辦家祭後，即循一級上將軍禮，由三軍儀隊護送遺體移往五指山國軍示範公墓特勳區安葬，由國防部長嚴德發主持儀式，氣氛肅穆哀戚。親友表示，預計八月廿三日舉辦追思會，若總統府屆時要頒褒揚令不會拒絕。

【重磅快評】沒有中華民國 還有什麼行政院長蘇貞昌

蔡英文總統昨天強烈反擊世衛組織秘書長譚德塞對台灣的批評時說「台灣向來反對任何形式的歧視」；但除了小明和武漢台胞不算外，今...

消失的7600萬片找到了 陳時中：為14天買9片準備的

立委高虹安於立院質詢時，比對我國口罩數量以及開放購買的口罩數量，質疑我國有7600萬片的口罩不翼而飛，中央流行疫...

歐盟公布台灣口罩抵達畫面 中華民國國旗登官網

台灣捐贈歐洲口罩近期陸續抵達，歐洲聯盟除以文字公開高度讚賞台灣外，另也公布華航貨機運載口罩抵達畫面，讓中華民國國旗罕見出...

熱門新聞

消失的7600萬片找到了 陳時中：為14天買9片準備的

圖表看疫情／新冠肺炎致死飆破10萬人 全球過半人口遭封鎖限制

再增一死！ 我國累計六名新冠肺炎死亡案例

新制上路！ 觀光景點、夜市及寺廟 今起人流管制

7600萬片口罩不翼而飛？ 陳時中回答了

整理包／台灣疫情地圖 我新增2例境外移入、埃及團增1死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。