備戰後韓國瑜時代 時力、民眾黨積極佈局高雄

民眾黨立委蔡壁如近日將戶籍遷往高雄市，由於時間點和罷韓投票相近，引發外界聯想；無獨有偶，時代力量也積極布局高雄，除了黨籍立委陳椒華已於2日在高雄成立服務處，同黨立委王婉諭也將於18日與在地議員黃捷成立聯合服務處，時力立院黨團共三位立委，就有二位紮根高雄，時機點同樣引發聯想。

王婉諭出身苗栗，地緣關係在當地也設有服務處，對於這回將前進高雄動機，王說，高雄成立服務處主要是服務南部鄉親與社工界朋友，且計畫已久，與選舉並無關聯。

時代力量黨主席徐永明表示，罷韓若過關辦理補選，包括有無適合人選、黨內資源調度等都要綜合考量，因此時力是否會參戰，仍待評估。

不過時力人士表示，王婉諭與黨內議員多關係良好，特別是去年時力陷路線之爭之時，王的加入在當時就鞏固了一些欲出走的黨員；如今時力保住立院黨團，加上王婉諭進一步與苗栗宋國鼎、曾玟學，高雄黃捷等議員合掛服務處，可視為黨內紛擾暫告一段落，將整軍一起面對2022選戰。

相較於時力，民眾黨動作則較積極。民眾黨人士表示，雖然評估蔡壁如投入市長補選的可能性相當低，民眾黨在這一戰或許不自推人選，但一定會用其他方式，讓高雄選民感受到民眾黨在選戰中的存在。

時力人士分析，無論時力還是民眾黨，現階段均沒有直攻市長大位的能量，因此蔡壁如、王婉諭的動作，比較像是藉罷韓機會來練兵，壯大自身實力，也提早為2022議員選戰做準備。

該人士也提及，若罷韓成功，民進黨奪回執政權十拿九穩，少了韓國瑜這個「大型活靶」，在野小黨日後在高雄曝光度恐降低；因此藉著這回罷韓好好充實能量，是現階段最合理的戰略。