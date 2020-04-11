打臉卓榮泰? 綠委挺罷韓 中央地方分進合擊

罷韓二階段連署通過後，民進黨主席卓榮泰呼籲國民黨，應該像民進黨一樣，不要介入，尊重高雄市民。但放眼綠營民代，不僅宣布參選高雄市黨部主委的趙天麟表示，綠黨公職應站在罷韓第一線；在中央也有綠委高嘉瑜、沈發惠等人提案修法，要求被罷免人任命的政務人員，如高雄市副市長兼任選委會主委的陳雄文，應依法迴避；頗有裡應外合挺罷韓意味。

趙天麟表示，民進黨過去在許多台灣重要公民運動中從未缺席，高雄市長韓國瑜近來屢用行政力量介入罷韓，黨內職公職、民代站在第一線表達抗議是很合理的；未來綠委或市黨部持續提供罷韓團體必要協助，是很自然的事情，不需要迴避。

高嘉瑜、沈發惠則透過提案修正「中央選舉委員會組織法」，欲設立「陳雄文條款」。提案內容明定，直轄市及縣市選委會依選罷法，辦理直轄市及縣市長罷免，其主委具下列三種身分者，視為具有利益衝突應迴避，包括罷免案的被罷免人、被罷免人任命的政務人員及機要職務人員等。

二位綠委均表示，修法是因為在罷韓行動中看見法規缺漏，並非針對特定人士，且若修法成功，藍綠首長均一體適用。

若成功罷免韓國瑜，民進黨在高雄與時力、台灣基進等次要敵人間的競合將更加檯面化，如何回防小黨搶食後韓時代的政治大餅。綠營人士分析，馬上要登場的市黨部主委位置是關鍵；包括市長補選與2022年議員選戰，多有賴市黨部主委與時力、台灣基進，甚至民眾黨協調，決定哪些選區可合作或禮讓，以維持民進黨在高雄的政治利益。