WHO否認台灣以電郵提醒人傳人？陳時中：看時機公布

世界衛生組織WHO被美國指控，忽視台灣去年12月底警告新冠肺炎有人傳人的可能性，但WHO否認這項說法，宣稱台灣所發的電子郵件中沒有提到此事；中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則是反駁WHO的說法，認為WHO斷章取義。

衛福部長陳時中上午出席「實名制口罩自動販賣系統」試辦計畫記者會時受訪，對於WHO否認台灣提醒人傳人，陳時中說，這部分外交部會有正式的回應，他說，那時候是把蒐集到的情報跟WHO做報告。

至於是否用書面的方式？陳時中說，應該是用電郵，媒體追問會不會考慮公布電郵？陳時中，「我們看時機」。

台北市長柯文哲出席記者會也受訪，被問到對此事的看法，柯文哲說，這Email也不是他送的，他怎麼曉得，就是請外交部把當時的公文拿出來就知道了，一翻兩瞪眼。